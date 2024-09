El equipo de Gobierno de Ponferrada saca adelante la Zona de Bajas Emisiones

Las sanciones de esta Zona de Bajas Emisiones de Ponferrada entrarán en vigor el 1 de enero de 2027, aunque no habrá multa económica hasta la tercera infracción

El pleno del Ayuntamiento de Ponferrada celebrado este viernes ha aprobado la ordenanza de la Zona de Bajas Emisiones. Han votado a favor el equipo de Gobierno, formado por PP y Coalición por El Bierzo, y también el Grupo Socialista, tras el acuerdo alcanzado y anunciado en las últimas horas. Los únicos votos en contra han sido los de los dos concejales de Vox.

La portavoz de Vox, Patricia González, volvió a mostrarse en contra de la Zona de Bajas Emisiones. “Este acuerdo perjudica a los comerciantes y limita derechos fundamentales de los ciudadanos, como el de libre circulación. Es una zona totalmente socialista. El señor Iván Alonso dio hace poco un titular: En enero de 2027 jamás, me sacarán con camisa de fuerza. ¿Ya se la han comprado? Los dos concejales de CxB ganan casi, entre los dos, 100.000 euros al año. Quizá por eso se les olvide lo dicho. A estas alturas no me sorprende la postura del PP. Dos de dos. Presupuestos socialistas, ZBE socialista… Son el partido de la estafa, si tuvieran dignidad dimitirían. El PP solo está derrochando el dinero de los ponferradinos y acatando las órdenes del PSOE”.

Por su lado, el portavoz de Coalición por El Bierzo, Iván Alonso, ha defendido fervientemente el acuerdo alcanzado con el PP y el PSOE. “La portavoz de Vox debería de leer con atención el acuerdo y la normativa, ya que en enero de 2027 entrará un período de información y a partir de julio de ese año las sanciones. Esta norma da una imagen positiva de la ciudad”, apuntó el edil bercianista.

Desde el PP, su portavoz, Lidia Coca, valoró de forma positiva esta ordenanza. “Es uno de los puntos más trascendentes de este mandato. Ponferrada no es una ciudad con problemas graves de contaminación, por lo que será muy difícil que haya sanciones. Además, es una norma que los vecinos quieren. Es un acuerdo basado en el diálogo. Hemos cedido todos para anteponer el bien de los vecinos. Otros anteponen el mandato de Madrid o Valladolid”. Esto último en clara referencia a Vox.

Por último, el portavoz del PSOE, Olegario Ramón, hizo un balance positivo de este acuerdo alcanzado con el PP y Coalición por El Bierzo. “Se trata de un acuerdo basado en el cuidado de la salud de todos los vecinos. Según lo establecido en la normativa, las restricciones entrarán en vigor, de forma escalonada, cuando haya un aumento de la contaminación. Los ciudadanos que las incumplan recibirán un apercibimiento. Al tercero habrá esa sanción económica que será de 100 euros”.