Este domingo, nueva manifestación en Ponferrada por la crisis sanitaria en El Bierzo (León)

La plataforma ciudadana Oncobierzo ha convocado una nueva manifestación para este domingo 8 de junio en Ponferrada, con el objetivo de seguir denunciando las deficiencias del sistema sanitario público en la comarca de El Bierzo.

La protesta comenzará a las 11:30 de la mañana en la plaza Luis del Olmo y finalizará en el Bulevar Juan Carlos I, en el barrio de La Rosaleda. En esta ocasión, la movilización se celebrará bajo el lema ‘Por mí’, en un llamamiento directo a la implicación individual de la ciudadanía en la defensa de la sanidad pública.

El portavoz del colectivo, Tito Gago, ha criticado con dureza el Plan Asistencial Integral de Garantía para el Área de Salud de El Bierzo, impulsado por la Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla y León, asegurando que “no sirve para nada” y que no aporta soluciones reales a los problemas estructurales que sufre la atención sanitaria en la comarca.

“Va a hacer nueve meses que empezamos y seguimos protestando porque no estamos viendo mejoras en ningún aspecto. Han sacado un plan que no sirve de nada, es papel mojado. Las 123 medidas no sirven para lo que nosotros pedimos. Es más propaganda que otra cosa”.

El colectivo reclama también la puesta en marcha de la Ley de Zonas de Difícil Cobertura, cuyo anteproyecto “está olvidado en algún cajón”, advirtió el portavoz. “Nos da miedo porque se puede acabar la legislatura y quedar en agua de borrajas. Una vez que acabe, si no ha sido aprobada, habría que empezar de nuevo el trámite. Voluntad política, muy poca”, añadió.

Por todo ello, Oncobierzo ha anunciado que continuará movilizándose: “La única forma que tenemos de presionar un poco es salir a la calle. Estas leyes se pueden presentar por trámite urgente si son de carácter social, pero se presentó por trámite ordinario, y eso alarga el proceso”, lamentó Gago.

La plataforma anima a la población a participar activamente en esta manifestación, en defensa de una sanidad pública, digna y accesible para todos.

ONCOBIERZO DENUNCIA UN AUMENTO PROGRESIVO DE LA PRIVATIZACIÓN DEL SISTEMA SANITARIO

Además, la plataforma Oncobierzo ha denunciado un aumento del gasto público destinado a conciertos sanitarios, es decir, a la derivación de servicios al sector privado. Esta acusación se fundamenta en un estudio elaborado a partir de los datos disponibles en la Plataforma de Contratación del Sector Público, lo que, según la plataforma, evidencia una creciente privatización encubierta de servicios que deberían ser prestados desde el sistema público.

La plataforma ha advertido de que, desde el año 2022, se está produciendo una “subida exponencial en la derivación de recursos públicos hacia entidades sanitarias privadas”. A juicio del colectivo, esta tendencia constituye “un claro proceso de privatización y desmantelamiento del Hospital del Bierzo”, que pone en riesgo la calidad y la universalidad de la atención sanitaria en la comarca.

Según los datos recopilados por la plataforma a partir de la Plataforma de Contratación del Sector Público, en lo que va de 2025 ya se han destinado más de seis millones de euros en conciertos sanitarios con centros privados en la comarca del Bierzo. En todo el ejercicio 2024, esa cifra superó los siete millones de euros.

Oncobierzo considera especialmente preocupante que este aumento del gasto privado se produzca sin una mejora visible en los servicios del sistema público, y exige una auditoría transparente del destino de estos fondos, así como una revisión urgente del modelo de gestión sanitaria en la zona.