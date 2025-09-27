La cosecha de pera conferencia del Bierzo (León) podría superar las previsiones y alcanzar los 14,5 millones de kilos

La campaña de recogida de la pera conferencia del Bierzo, amparada por la marca de garantía Alimentos de Calidad del Bierzo, avanza con resultados más que prometedores. Según las últimas estimaciones, la producción final podría alcanzar los 14,5 millones de kilos, medio millón más de lo previsto inicialmente.

El gerente de la entidad, Pablo Linares, ha explicado que las primeras cifras se están quedando cortas ante la gran cantidad de fruta que los agricultores están entregando cada día. “Vamos muy bien. Quizá nos hayamos quedado cortos en las previsiones, por las entradas que estamos viendo y la cantidad de fruta que llega a los almacenes. Estamos muy contentos”, señaló.

Calidad “excelente” y una meteorología favorable

Además de la cantidad, la calidad de la pera conferencia está siendo “excelente”, un factor que refuerza las expectativas comerciales de la campaña. Linares destaca que las bajadas de temperatura y las tímidas lluvias registradas en los últimos días están facilitando el trabajo en el campo, tanto para la fruta como para los temporeros.

“A la fruta ya no le afecta y ayuda a los que tienen que estar recogiendo, es agradable que haya más fresco”, apuntó el gerente, recordando que en campañas anteriores las altas temperaturas complicaron la recolección y la conservación del producto.

La manzana reineta inicia su campaña

De forma paralela, la manzana reineta del Bierzo, otro de los productos emblemáticos de la comarca, ha comenzado a recolectarse a mediados de septiembre. Linares se muestra igualmente optimista, asegurando que la fruta presenta un excelente aspecto, con un russeting muy marcado, una de las características que definen a esta variedad.

En este caso, la previsión es la de una campaña “normal”, que rondará los dos millones de kilos de producción. “Aparentemente, lo que vemos en finca tiene muy buen desarrollo y muy buen russeting. Esperamos que sea un buen año”, subrayó.

Un impulso para el sector agroalimentario berciano

Estos datos confirman el buen momento del sector frutícola del Bierzo, que en los últimos años ha consolidado su prestigio a nivel nacional e internacional gracias a la calidad de sus productos y a la apuesta por los sellos de garantía. Tanto la pera conferencia como la manzana reineta son productos reconocidos por su sabor, textura y propiedades, lo que les permite abrir mercado más allá de Castilla y León.

La campaña actual, con una producción de más de 16 millones de kilos de fruta entre peras y manzanas, representa no solo una buena noticia para los agricultores, sino también un estímulo económico para la comarca, que depende en gran medida del sector agroalimentario para generar empleo y fijar población en el medio rural.