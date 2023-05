Con perspectiva- “Manual de estilo para comuniones”

“MANUAL DE ESTILO PARA COMUNIONES”

Estamos en época de comuniones. Es un gran día, un día especial para los niños que reciben el Sacramento de la Comunión, así como para sus familiares y amigos.

A la hora de asistir a esta celebración debemos tener presente que se trata de una ceremonia religiosa. No existen comuniones “laicas o civiles", por lo tanto los invitados deben acudir correctamente vestidos, respetando el ‘Dress Code’ existente para este tipo de ceremonias que se llevan a cabo en la iglesia. La discreción y el decoro son un ‘Must’ a la hora de elegir vestuario. “Menos es más" una regla de oro a tener en cuenta especialmente en estas celebraciones. No se trata de una boda, ni de una gala, por ello debe imperar la corrección elevada a la enésima potencia. Los niños son los auténticos protagonistas de esta celebración, pero no pueden parecer pequeños novios ante el altar. Os recomiendo optar por trajes y vestidos sencillos, no recargados, con tanta ornamentación y complementos que se asemejen a disfraces. Para los invitados se requiere “media etiqueta”, los vestidos largos de pedrería y lentejuelas, las pamelas, los sombreros y los tocados están fuera de lugar completamente.

La ceremonia tiene lugar por la mañana, por lo que podemos recurrir a trajes de falda y chaqueta siempre clásicos o al sempiterno traje sastre, ideal para esta ceremonia, el mono tan de moda últimamente o los vestidos cortos tendencia absoluta esta temporada, eso sí, prestando especial atención al largo, que debe ir a la rodilla o bien estilo ‘midi’. Nos decantaremos por los colores neutros o pasteles.

Los tonos claros, el blanco, el beige, el crema siempre sin un acierto y la opción más adecuada y elegante. También están permitidos los estampados, pero de forma sutil, ya que los estampados exagerados resultan barrocos y poco favorecedores. Es preferible evitar el color negro y los tonos oscuros, ya que se trata de una ceremonia primaveral y de mañana. Es un error tremendo, elegir colores demasiado intensos, como los flúor, brillos, satinados, dorados, plateados, o el ‘animal print’, en definitiva todo tipo de combinaciones arriesgadas o extravagantes, aunque estén muy de moda, resultan vulgares y no tienen cabida en este tipo de eventos.

Quedan terminantemente prohibidos los jeans, los shorts, las camisetas, las transparencias, los escotes de vértigo, las minifaldas y todo tipo de botas y botines por estar fuera de temporada, los famosos ‘Ugly Shoes’, las sandalias con plataforma imposible y los zapatos negros cuajados de pedrería y tachuelas. Apuesta por los zapatos de corte salón, mules, destalonados o sandalias con tacón razonable, clásicos atemporales de plena vigencia. Los complementos siempre estarán en perfecta consonancia con nuestro “outfit “, bolsos con cadena estilo Chanel o carteras tipo sobre para complementar nuestro atuendo serán los más indicados, nada de ‘Shopping Bags’, ‘Totes’, mochilas o ‘Clutchs’. Al igual que las joyas que no deben ser excesivamente grandes ni ostentosas como sucede con las gafas de sol.

Capítulo aparte merece el dedicado al maquillaje y el peinado. En líneas generales, lo fundamental es buscar la naturalidad y huir de lo artificioso. El rostro debe aparecer fresco, hidratado y luminoso. Tonos ‘nude’, sombras en color tierra y labios rosados serán los mejores aliados para nuestro rostro y el peinado ideal, la melena suelta o semirrecogida con un sencillo pasador o una diadema, nada de peinados excesivamente elaborados y pulidos.

Debe primar la elegancia, la sencillez y sobre todo la naturalidad. La elegancia es simplicidad. Recuerda: discreción y sobriedad. Acertarás de pleno en tu elección y serás, sin duda la invitada perfecta.





SILVIA RODRÍGUEZ, COLABORADORA DE COPE BIERZO

