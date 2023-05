Con perspectiva- “Manual de estilo-Bautizos”

“MANUAL DE ESTILO": BAUTIZOS

A diferencia de las comuniones, los bautizos pueden celebrar en cualquier época del año, por lo tanto a la hora de elegir nuestro atuendo para asistir a un bautizo, debemos tener en cuenta la estación del año en la que se celebre y lo fundamental que se trata de una ceremonia religiosa por lo que debemos decantarnos por un atuendo que se adecúe a este tipo de eventos sin olvidar que el neófito es el protagonista absoluto de la celebración junto con sus padres y padrinos. Como invitados nuestro ‘Outfit’ debe ser impecable. Recordad “La elegancia es simplicidad”, así que partiendo de esta premisa no hay lugar para los excesos, las combinaciones estrambóticas, los colores chillones, o las mezclas estrafalarias que rayan en lo ridículo. No todo vale y estamos acostumbrados a ver verdaderos esperpentos en este tipo de ceremonias que exigen una etiqueta. Debemos ceñirnos al protocolo que estipula una “vuelta al clasicismo”, un traje chaqueta, un sastre impecable o un vestido romántico serán nuestros mejores aliados a la hora de conformar un look sobrio y elegante, sin olvidar la sempiterna y favorecedora blusa coordinada con un pantalón “Palazzo" o una falda de vuelo, de rabiosa actualidad o tipo lápiz en colores neutros o pastel. La gama de los celestes, rosas, vainilla son siempre un acierto. Si el bautizo tiene lugar en invierno optaremos por tonos ocres, verdes, borgoña, acompañados, si la temperatura lo requiere de un abrigo clásico en color camel, gris o beige. Evitando los colores demasiado oscuros y por supuesto el negro.

Puedes dar un toque de color a tu indumentaria en los accesorios jugando con la combinación de colores y las formas de los mismos, eso sí, prohibidos los accesorios demasiado llamativos o en tamaño XXL, no son apropiados. Mules, zapatos de tacón medio, ‘Stilettos’, o sandalias ponen el punto y final de lujo a nuestro atuendo.

Si hablamos de maquillaje, siempre debe ser natural, podemos abusar de los tonos rosados, beige, ‘Nude’ que potencian y dulcifican nuestros rasgos sobremanera. En cuanto al peinado, la melena suelta ya sea lisa, con favorecedoras ondas o bucles es una opción ideal, al igual que los semirrecogidos o recogidos bajos adornados con mesura por pasadores y horquillas. Olvídate de toda suerte de tocados y sombreros. No lo dudes. Apuesta por una combinación ganadora: “elegancia y sobriedad". Te aseguro que el resultado será espectacular.





SILVIA RODRÍGUEZ, COLABORADORA DE COPE BIERZO

Silvia Rodríguez es colaboradora de COPE Bierzo desde el 24 de junio de 2019. La podréis leer y escuchar los lunes en la sección de opinión bajo el título ‘Silvia en COPE Bierzo’ y los fines de semana ‘Con otra perspectiva’ en Cope.es/Bierzo.

Es licenciada en Filología Inglesa por la Universidad de Salamanca, decidió estudiar esta carrera porque le apasiona la lengua y especialmente la literatura. Además, le encanta leer, escribir y escuchar buena música. Es feliz trabajando en equipo y entiende “que estamos aquí para ayudar y hacer felices a los demás”.

Además, es socia fundadora del Banco de Alimentos del Sil y colabora con esta ONG que realiza una gran labor en nuestra comarca. Enamorada de su profesión, la enseñanza. Es profesora de inglés, lengua y literatura en la Academia Corcal.

Se define como una persona vital, alegre, optimista y sobre todo con gran sentido del humor. Además, ha realizado el prólogo del libro ‘Chuma. El Valle del Silencio’ del andaluz Miguel Velasco Nevado.





Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado