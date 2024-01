Columna de Silvia Rodríguez en COPE Bierzo- “Severo Gómez Núñez”

“SEVERO GÓMEZ NÚÑEZ”

Ilustre berciano nacido en Cubillos del Sil el 6 de noviembre de 1859, profundamente enamorado de la profesión militar, ingresa en la Academia de Artillería de Segovia en 1876, logrando una meteórica carrera de oficial. Destinado a Cuba con el empleo de teniente, al estallar la sublevación de 1895 es nombrado por el General Martínez Campos, vocal para la Junta de Defensa de La Habana. Cargo en el que inmediatamente destaca por su mente abierta a los avances tecnológicos provenientes de Estados Unidos, país al que viaja con frecuencia para adquirir todo tipo de materiales con los que modernizar las defensas artilleras del puerto de La Habana, tal vez, previendo ya la posibilidad de El Desastre.

Licenciado en Ciencias por la Universidad de La Habana, su enorme curiosidad y su inagotable deseo de saber le llevan a investigar sobre explosivos, artillería y química, afición que combina con su pasión por la escritura, publicando diferentes artículos en la prensa española y americana.

Fundador del Diario del Ejército de La Habana, intensifica su labor con el estallido de la insurrección Mambí de 1895 y la posterior invasión estadounidense de 1898, que supondría el fin del dominio español sobre la isla.

Tras la rendición regresa a España y entra en política de la mano del General Polavieja, de quien fue ayudante de campo y secretario particular. Fue Diputado a Cortes, Gobernador Civil de Cádiz, La Coruña y Sevilla, siendo además nombrado en 1917 director del Instituto Geográfico y Estadístico. Ascendió en 1918 a General de Brigada. Declarado regeneracionista, dedicó todos sus esfuerzos a la modernización del ejército, de esta idea nace su obra principal ‘La Guerra Hispanoamericana’ en la que hace hincapié en que “el fracaso no reside en la derrota, si no en la incapacidad de extraer consecuencias”. Ante el caso Maine, trató de demostrar, valiéndose de sus vastos conocimientos técnicos, lo accidental de la explosión y las “artimañas" empleadas por la prensa americana.

Ya retirado en Madrid, expresa con valentía sus fundados temores sobre la República, lo que le procuró no pocas enemistades. Militar, geógrafo, científico, escritor, político…fallece el 1 de marzo de 1939 este prohombre cuyo legado enaltece a El Bierzo.

Severo Gómez Núñez preside desde el pasado, hecho presente, la calle que orgullosa luce su nombre desde donde sueña El Bierzo, ése, su Bierzo que tanto amó.





SILVIA RODRÍGUEZ, COLABORADORA DE COPE BIERZO

Silvia Rodríguez es colaboradora de COPE Bierzo desde el 24 de junio de 2019. La podréis leer y escuchar los lunes en la sección de opinión bajo el título ‘Silvia en COPE Bierzo’ y los fines de semana ‘Con otra perspectiva’. Todo ello en Cope.es/Bierzo.

Es licenciada en Filología Inglesa por la Universidad de Salamanca, decidió estudiar esta carrera porque le apasiona la lengua y especialmente la literatura. Además, le encanta leer, escribir y escuchar buena música. Es feliz trabajando en equipo y entiende “que estamos aquí para ayudar y hacer felices a los demás”.

Además, es socia fundadora del Banco de Alimentos del Sil y colabora con esta ONG que realiza una gran labor en nuestra comarca. Enamorada de su profesión, la enseñanza. Es profesora de inglés, lengua y literatura en la Academia Corcal.

Se define como una persona vital, alegre, optimista y sobre todo con gran sentido del humor. Además, ha realizado el prólogo del libro ‘Chuma. El Valle del Silencio’ del andaluz Miguel Velasco Nevado.