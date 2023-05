Columna de Silvia Rodríguez en COPE Bierzo- (“Estúpidamente incorrecto")

“ESTÚPIDAMENTE INCORRECTO”

No sé qué les parecerá a ustedes, pero a mí ya me chirría el uso inadecuado de la@ ese componente fundamental de las direcciones de correo electrónico que se utiliza además en variadas aplicaciones informáticas, saltó de Internet y se coló por arte de “birlibirloque” en la escritura, moda qué está causando estragos en nuestra lengua. El término arroba proviene del árabe “Ar-roub" que significa la cuarta parte y nada tiene que ver con el símbolo @ que no es un signo lingüístico y se emplea alegremente como si fuera una letra más de nuestro alfabeto para evitar esa estúpida e innecesaria repetición de ambos sexos, pues el masculino engloba a los dos.

Sí, digo bien, sexos que no géneros porque el género es “una propiedad de los nombres y de los pronombres que tiene carácter inherente y produce efectos en la concordancia con los determinantes, los adjetivos...” (RAE ) pero, no se corresponde siempre con el sexo biológico. Las personas no tenemos género, sino sexo. Así, la manida expresión “Violencia de género” es un sinsentido ya que la violencia no la cometen las palabras, mal que le pese al presidente del gobierno de España con la cantinela de reiteraciones y desdoblamientos ridículos que emplea en sus discursos, cuya última actuación estelar es digna de mención y es que en su ánimo por insultar al Señor Feijóo bien es verdad, que el agravio es el único argumento que esgrime en sus intervenciones, porque no tiene otros, en esta ocasión le ha salido rana, pues lejos de ofenderlo acabó por halagarlo, tildándolo de “peripatético”. Tal vez fruto de su necedad y torpeza, de las que hace gala en innumerables ocasiones abochornando a los que lo sufrimos, tal vez imaginara en su profundo desconocimiento que peripatético es el superlativo de patético…

En fin, una vez más y tengo por seguro que no será la última Sr. Sánchez, déjeme decirle: “¡Qué atrevida es la ignorancia!”





SILVIA RODRÍGUEZ, COLABORADORA DE COPE BIERZO

Silvia Rodríguez es colaboradora de COPE Bierzo desde el 24 de junio de 2019. La podréis leer y escuchar los lunes en la sección de opinión bajo el título ‘Silvia en COPE Bierzo’ y los fines de semana ‘Con otra perspectiva’ en Cope.es/Bierzo.

Es licenciada en Filología Inglesa por la Universidad de Salamanca, decidió estudiar esta carrera porque le apasiona la lengua y especialmente la literatura. Además, le encanta leer, escribir y escuchar buena música. Es feliz trabajando en equipo y entiende “que estamos aquí para ayudar y hacer felices a los demás”.

Además, es socia fundadora del Banco de Alimentos del Sil y colabora con esta ONG que realiza una gran labor en nuestra comarca. Enamorada de su profesión, la enseñanza. Es profesora de inglés, lengua y literatura en la Academia Corcal.

Se define como una persona vital, alegre, optimista y sobre todo con gran sentido del humor. Además, ha realizado el prólogo del libro ‘Chuma. El Valle del Silencio’ del andaluz Miguel Velasco Nevado.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado