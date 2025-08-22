Cientos de personas se concentran en Ponferrada (León) para exigir justicia tras la oleada de incendios

Cientos de personas se reunieron este jueves por la tarde en Ponferrada (León) convocadas por la Plataforma Stop Incendios Noroeste Peninsular. Bajo el lema “justicia, verdad y un futuro sostenible”, los participantes denunciaron la serie de incendios que han devastado la provincia leonesa, especialmente la comarca del Bierzo.

Durante la concentración, los convocantes reclamaron una investigación independiente que determine responsabilidades políticas, administrativas y penales por los daños causados, así como el endurecimiento de las penas para quienes provoquen incendios.

César Hornija Ical



Críticas a la Junta de Castilla y León

En el manifiesto leído durante la protesta, la Plataforma acusó a la Junta de Castilla y León de una respuesta insuficiente ante la emergencia y la falta de prevención y coordinación. Los asistentes exigieron la dimisión del consejero de Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones, y del presidente autonómico, Alfonso Fernández Mañueco, por la gestión de los servicios de prevención y extinción de incendios.

Reivindicaciones y medidas urgentes

Entre las demandas también se encuentra la declaración de zona catastrófica, la elaboración de un plan integral de protección de Las Médulas y la puesta en marcha de programas de restauración ecológica efectiva y vigilada en el tiempo.

Los manifestantes pidieron además que los ayuntamientos afectados convoquen plenos extraordinarios, guarden un minuto de silencio, declaren a Suárez-Quiñones persona non grata y adopten medidas reales de prevención, como planes contra incendios, protocolos de emergencia y restauración participativa del territorio.

Día de Luto Forestal

La Plataforma anunció la convocatoria del 8 de septiembre como Día de Luto Forestal, invitando a la ciudadanía a vestirse de negro en señal de protesta. La fecha coincide con el Día de la Encina, patrona de Ponferrada y de toda la comarca del Bierzo, lo que da un mayor simbolismo al acto.

Contexto de los incendios

La comarca del Bierzo ha sido una de las más afectadas por la oleada de incendios que se ha extendido por la provincia leonesa en las últimas semanas. Según los organizadores de la protesta, las causas se deben a décadas de abandono del medio rural, falta de planificación forestal, despoblación y deficiente vigilancia ambiental.

Las autoridades locales y autonómicas siguen trabajando para prevenir nuevos focos y restaurar las zonas afectadas, mientras la ciudadanía exige medidas más contundentes y una mayor implicación de las administraciones.