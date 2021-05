La campaña de cerezas del Bierzo no está siendo demasiado buena

La campaña de cerezas en el Bierzo no será muy buena. Así lo ha apuntado Pablo Linares en el Mediodía COPE en la provincia de León. Las heladas de hace unos dos meses y la lluvia caída en los últimos días han sido claves para que estos resultados no sean los esperados. “Con las primeras variedades no estamos contentos. Tenemos menos producción que en estos últimos años. Esperemos que la campaña de cerezas tardías sean mejor que las tempranas que son las que estamos recogiendo ahora”, ha apuntado.

Además, Linares nos ha contado la previsión bajada de producción en la manzana reineta y la pera de conferencia. Se espera una merma en kilos de la manzana y en lo que hace referencia a la pera puede haber un 20 o 30 por ciento de bajada de producción. De todas formas, ha recalcado que “aún es pronto ya que faltan en torno a los tres meses para la recogida de estos frutales”. “Es muy difícil hacer apuestas. Son muchos meses que hay por delante y pueden ocurrir muchas cosas. Por el momento va bien excepto esa bajada de producción. Como suelo decir hay que tener prudencia”.

Entre 400 y 500 son los agricultores que se dedican a los frutales en nuestra comarca. También hay una parte importe de productores que son jóvenes.

Además, el Banco de Tierras del Consejo Comarcal y Frutas de Calidad del Bierzo organizan un curso gratuito de iniciación a la horticultura destinado a la población en general, con acceso prioritario para demandantes de tierras y personas emprendedoras.

El curso destaca por ser eminentemente práctico y por este motivo, se desarrollará en una finca del Banco de Tierras ubicada en Villaverde de la Abadía, en el municipio de Carracedelo.

El alumnado aprenderá las labores de preparación del terreno, plantación y recolección de los siguientes cultivos: tomate, lechuga, cebolla, pimiento, calabacín, judía y maíz.

Las clases se impartirán quincenalmente los miércoles, entre las 10:00 y las 13:30 horas, del 19 de mayo al 25 de agosto. Las personas interesadas deben inscribirse en la sede del Consejo Comarcal del Bierzo, llamando al 987 42 47 22 o a través del correo electrónico bancodetierras@ccbierzo.com. El horario de atención presencial y telefónica es de 9:00 a 14:00 horas, de lunes a viernes.