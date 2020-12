Bolo: “Nosotros no vamos a levantar los pies del suelo nunca”

El entrenador de la Deportiva Ponferradina, Jon Pérez Bolo, ha analizado la actualidad del equipo berciano antes de la decimoséptima jornada de LaLaLiga SmartBank, donde los blanquiazules jugarán este sábado a las 16.00 horas, en casa, en el estadio El Toralín de la capital berciana, ante la UD Las Palmas. El arbitraje correrá a cargo de Miguel Ángel Ortiz Arias del Colegio Madrileño.

El míster de los bercianos tiene las bajas seguras por lesión de Yac y Adri Castellano y es optimista de cara a poder contar con Óscar Sielva, Kaxe y Erik Morán. “Sielva ha entrenado con el grupo y en las horas previas valoraremos si entra en convocatoria. A Kaxe le veo bien y Erik Morán está bien. El que es baja segura es Adri Castellano junto a Yac. Intentaremos tomar la mejor decisión posible, pero tenemos claro que no vamos a correr riesgos. Algún cambio si que habrá respecto al once que presentamos el miércoles en la victoria ante el Logroñés. Con ellos queremos darle frescura al equipo para seguir en esta dinámica positiva de resultados”.

El vasco ha pedido tranquilidad y humildad a pesar de que el equipo está en buena situación al ocupar la sexta posición de la clasificación con 26 puntos. “Nosotros no vamos a levantar los pies del suelo nunca. Sabemos quiénes somos y lo que podemos lograr. Tenemos que trabajar mucho, ser humildes y hacer las cosas bien. Todos lo tenemos muy claro y hay que ir partido a partido”.

También se ha referido al rival de este fin de semana, la UD Las Palmas, al partido que se espera y a lo que más le preocupa de su equipo. “Tenemos que estar muy atentos en todo momento, porque ellos tienen un buen equipo y un buen entrenador. Tengo claro que nos van a plantear un encuentro difícil. Me preocupa que seamos un equipo reconocible, que no cometamos errores y que estemos bien físicamente para ser intensos. Tenemos que estar bien durante los 90 minutos. No podemos relajarnos independientemente de cuál sea el marcador. Tenemos que ser siempre el mismo equipo”.