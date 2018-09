El Bembibre consigue la primera victoria de la temporada ante el Briviesca

El Atlético Bembibre sumó el primer triunfo de la temporada 2018-19 tras derrotar de forma clara y contundente al Briviesca por 1-5. El choque estuvo dominado en todo momento por los rojiblancos que se adelantaron en el marcador en el minuto 14, por medio de Dani Martínez. Fue sin duda el mejor de los bercianos. El segundo no se hizo esperar, fueron tres minutos después y lo materializó el central Alex Marcos.

Con el partido ya encarrilado los locales cometieron un error que facilitó el 0-3. El defensa Pibe marcó en propia portería y las cosas quedaban aún más claras para los de Ministro. Junto antes del descanso, el Briviesca acortó distancias en el electrónico, con el tanto marcado por Arce. Con este 1-3, se alcanzó el descanso del encuentro.

En los segundos 45 minutos, la cosa no cambio y el dominio siguió en manos de las águilas del Bierzo Alto. En el 54, Íñigo sentenciaba para los rojiblancos. Con el 1-4 no había dudas de que la victoria se iba a decantar del lado berciano. La puntilla la ponía en el 67, Dani Martínez con el definitivo 1-5. De esta manera, el delantero del Bembibre conseguía marcar el segundo gol en su cuenta particular en la jornada de este sábado. Primeros tres puntos para los del Bierzo Alto que se toman un respiro tras empezar perdiendo en las dos primeras jornada de liga. El próximo fin de semana jugarán en La Devesa, en plenas fiestas del Cristo uno de los derbis provinciales ante el La Bañeza.

FICHA TÉCNICA

BRIVIESCA: Chema, Cristian, Saúl, Pibe, Aner, Iván (Brian min.46), Rubén, Pablo (Alberto min.58), Renedo (Mario min.70), Arce, Sedano. Entrenador- César Rodrigo.

BEMBIBRE: Ivanildo, Tano, Basalo (Guzzeta min.61), Espi, Alex Marcos (Samu min.70), Íñigo, Modia, Willy, Angulo (Óscar min.61), Dani Martínez, Javi García. Entrenador-Ministro.

ÁRBITRO: Esteban González Alcalde. Asistido por Ricardo López Lavín y César Lucas García. Vieron cartulinas Crisitan, Brian, Espi, Íñigo y Modia.

GOLES: 0-1 min. 14 Dani Martínez, 0-2 min. 17 Alex Marcos, 0-3 min. 33 Pibe, en propia portería, 1-3 min. 45 Arce, 1-4 min. 54 Íñigo, 1-5 min. 67 Dani Martínez.

INCIDENCIAS: Partido de la tercera jornada del grupo octavo de la Tercera División y disputado en el Municipal de Briviesca.