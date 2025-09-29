Atrapado un camionero tras volcar su vehículo en la A-6 a la altura de Folgoso de la Ribera (León)

Un camionero ha resultado herido y permanece atrapado en su vehículo tras volcar en la Autovía del Noroeste (A-6), a la altura de la localidad berciana de Folgoso de la Ribera, en la provincia de León.

El accidente ocurrió a las 13:15 horas, según informa el Servicio de Emergencias 1-1-2 de Castilla y León, en el kilómetro 358 en sentido Madrid.

Hasta el lugar se han movilizado los bomberos de Ponferrada para rescatar al conductor, así como la Guardia Civil de Tráfico y personal sanitario de Sacyl, que ha enviado recursos para atender al herido.

Se recomienda precaución a los conductores que circulen por la zona, ya que la vía podría verse afectada por las labores de rescate y limpieza.