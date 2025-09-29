Atrapado un camionero tras volcar su vehículo en la A-6 a la altura de Folgoso de la Ribera (León)
Hasta el lugar se han movilizado los bomberos de Ponferrada para rescatar al conductor
Agencia ICAL Redacción COPE Bierzo
Publicado el - Actualizado
1 min lectura
Un camionero ha resultado herido y permanece atrapado en su vehículo tras volcar en la Autovía del Noroeste (A-6), a la altura de la localidad berciana de Folgoso de la Ribera, en la provincia de León.
El accidente ocurrió a las 13:15 horas, según informa el Servicio de Emergencias 1-1-2 de Castilla y León, en el kilómetro 358 en sentido Madrid.
Hasta el lugar se han movilizado los bomberos de Ponferrada para rescatar al conductor, así como la Guardia Civil de Tráfico y personal sanitario de Sacyl, que ha enviado recursos para atender al herido.
Se recomienda precaución a los conductores que circulen por la zona, ya que la vía podría verse afectada por las labores de rescate y limpieza.
Temas relacionados
Escucha en directo
COPE BIERZO
"Ojo, porque María Chivite va a tener que contestar a muchas cosas y esto se puede llevar por delante al gobierno de Navarra"
Carlos Herrera
Lo último
Programas
Programas-Herrera en COPE
Con Carlos Herrera
Lunes a viernes de 06:00h a 13:00h
Programas-Tiempo de Juego
Con Paco González, Manolo Lama y Juanma Castaño
Sábados 13:00h-01:00h / Domingos 12:00h-01:30h
Programas-La Linterna
Con Ángel Expósito
Lunes a viernes de 19:00h a 23:30h
Programas-El Partidazo de COPE
Con Juanma Castaño
Lunes a viernes de 23:30h a 01:30h