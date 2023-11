La Junta de Castilla y León ha activado el nivel 1 del Plan de Protección Civil ante accidentes en el transporte de mercancías peligrosas después de que en la mañana de este lunes haya caído al río, en la localidad berciana de Tremor de Arriba, un camión que transportaba gasoil al ceder el camino por el que circulaba.

No hay heridos y el conductor no necesitó asistencia sanitaria, según ha informado el Servicio de Emergencias de Castilla y León, 112. En la zona trabajan los bomberos de Ponferrada y personal de emergencias y de momento no se han producido derrames peligrosos al curso del río.