La Ponferradina suma otro empate, en esta ocasión ante el Logroñés (2-2)

La Deportiva Ponferradina ha conseguido otro empate, en concreto el segundo consecutivo. En esta ocasión, 2-2, ante el Logroñés en la jornada 32 en su propio feudo, el estadio El Toralín. Los dos tantos riojanos fueron materializados por Inaki en los minutos 27 y 71 y los blanquiazules igualaron el choque con goles de Kaxe (min. 75) y Yuri, de penalti (min. 86). De esta manera, los blanquiazules acumulan un total de 48 puntos en la tabla clasificatoria

El entrenador de la Deportiva, Jon Pérez Bolo, presentó un once inicial con Caro en portería, en defensa apostó por Iván Rodríguez, José Amo, Adri Castellano y Moi Delgado. En el centro campo puso en liza a Pablo Valcarce, Pablo Larrea, Erik Morán y Carlos Doncel, el ataque fue para Kaxe y Yuri, como delantero centro. Fueron cuatro las novedades en la alineación, la de Iván Rodríguez, Pablo Larrea, Kaxe y Yuri con respecto al empate ante el Real Oviedo de la pasada jornada.

El partido arrancó con mucha igualdad e intensidad, pero con algo más de dominio para la Deportiva que ya en el minuto 5 tuvo una buena ocasión por medio de Pablo Valcarce. El lanzamiento se fue alto por encima de la portería defendida por Rubén Miño. En el 25, el intento lo realizó desde fuera del área Pablo Larrea, aunque el lanzamiento se fue desviado.

Un minuto más tarde respondió el Logroñés con una jugada de Nano Mesa que aprovechó una mala jugada de la defensa de la Deportiva para realizar un gran disparo, pero apareció Caro de forma brillante para sacar la mano y realizar una gran intervención. Fue un paradón el que realizó el portero blanquiazul.

Poco después, en el 27 los rojiblancos no fallaron y se adelantaron en el marcador por medio de Inaki que realizó un potente lanzamiento que se coló en la portería berciana.

Los de Sergio Rodríguez siguieron insistiendo y en el 33 el disparo de Andy lo atrapó muy bien Caro. En el 36, el rojiblanco Nano vio la primera tarjeta amarilla del choque. Al descanso se llegó con el 0-1.

En la segunda parte salió con ganas el Logroñés y ya en el 47 Andy realizó un disparo que se fue por encima de la portería de la Deportiva. Dos minutos después, la volvió a tener el mediocentro de los riojanos, pero se le fue desviado. La Ponferradina respondió en el 58 con un disparo lejano de José Amo que acabó fuera.

En el 71 llegó el 0-2 y de nuevo el autor del tanto de Inaki. Sierra la puso muy bien y el interior izquierdo rojiblanco no falló y marcó a placer. Gol que dejaba muy encarrilado el encuentro para los riojanos.

La Deportiva no se rindió y tiró de garra. En el 75, los de Bolo acortaron distancias en el marcador gracias a un tanto de Kaxe que aprovechó un rechace para poner el 1-2.

Once minutos más tarde, en el 86 los blanquiazules pusieron las tablas con un penalti que trasformó Yuri. Los bercianos no se rindieron y aún buscaron la machada, pero al final no pudo ser. De todas formas, los deportivistas reclamaron otra pena máxima, aunque no lo aprecieron así ni el colegiado ni el VAR. El 2-2 se mantuvo y así se alcanzó el final del partido.

De esta manera, los blanquiazules acumulan 48 puntos en la tabla clasificatoria y los riojanos se colocan con 33 puntos y siguen fuera de la zona de descenso

La Deportiva Ponferradina disputará el próximo partido de liga el sábado, 3 de abril a las 16.00 horas en tierras catalanas, en el estadio de Montilivi, ante el Girona.

FICHA DEL PARTIDO

2-Ponferradina: Caro, Iván Rodíguez, José Amo, Adri Castellano, Moi Delgado, Pablo Valcarce (Curro Sánchez, min. 73), Pablo Larrea (Juergen Elitim, min. 51), Erik Morán (Sergio Aguza, min. 73), Carlos Doncel, Kaxe y Yuri. Entrenador- Jon Pérez Bolo.

2-UD Logroñés: Rubén Miño, Unai Medina, Álex Pérez, Bobadilla, Iago López, Paulino (Rubén, min. 93), Damián Petcoff Andy Rodríguez, Inaki, Olaetxea (Sierra, min. 69) (Gorka, min. 81) y Nano Mesa (David González, min. 81). Entrenador- Sergio Rodríguez.

Goles: 0-1 min. 27 Inaki Saénz, 0-2 min. 71 Inaki, 1-2 min. 75 Kaxe, 2-2 min. 86 Yuri, de penalti.

Árbitro: Álvaro Moreno Aragón (Colegio Madrileño). Amonestó con tarjeta amarilla a Nano Mesa (min. 36) y Inaki (min. 85).

Incidencias: Partido correspondiente a la trigésimo segunda jornada de LaLiga SmartBank disputado en el estadio El Toralín de Ponferrada a puerta cerrada a causa de la crisis sanitaria del coronavirus que estamos padeciendo.