La Ponferradina golea al Málaga (4-0) y continúa en racha

La Deportiva Ponferradina continúa en racha tras golear en casa, en el estadio El Toralín de la capital berciana, ante Málaga, (4-0), en la sexta jornada de LaLiga SmartBank. Los tantos bercianos fueron conseguidos por José Naranjo en dos ocasiones (min. 12 y 43, Yuri, de penalti (min. 53) y Agus Medina (min. 83). De esta manera, los blanquiazules siguen en la zona alta de clasificación y se colocan líderes con 15 puntos tras las primeras seis jornadas de liga.

El entrenador de la Deportiva, Jon Pérez Bolo, presentó un once inicial con Amir en portería, en defensa apostó por Paris Adot, Pascanu, Copete y Ríos Reina. En el centro campo puso en liza a Dani Ojeda, Agus Medina, Erik Morán y José Naranjo, el ataque fue para Edu Espiau y Yuri como delantero centro. No hubo novedades en la alineación, respecto a la jornada anterior donde los bercianos ganaron también en casa, (1-0) ante el Almería.

El partido arrancó con mucha intensidad y ya en el primer minuto se señalizó un penalti a favor de la Deportiva, aunque finalmente quedó anulado tras la revisión del VAR.

Los blanquiazules lo siguieron intentando y en el 12 se adelantaron en el marcador por medio de José Naranjo. Gran disparo del jugador de la Ponfe que llegó a tocar Dani Martin, pero finamente terminó en el fono de la red para poner el 1-0.

En el 22, los bercianos estuvieron cerca de marcar el segundo. El protagonista fue Dani Ojeda que realizó una buena jugada de estrategia y el disparo se le fuera por poco. La Deportiva seguía dominado el choque y en el 26 Naranjo tuvo un disparo que paró de forma brillante Dani Martín, aunque la jugada fue anulada por fuera de juego. En el 31, el intento de los locales fue obra de Edu Espiau con un disparo que envió a saque de esquina Dani Martín tras efectuar una excelente intervención.

Ya en la recta final de los primeros 45, los de Bolo pusieron el 2-0 gracias de nuevo a José Naranjo, que marcó en concreto en el 43. La jugada arrancó con un centro de Ríos Reina y que peinó Espiau para que llegase Yuri casi en el fondo de línea y este metió el balón al segundo palo donde apareció el ‘20’ deportivista para marcar de nuevo y dejar las cosas muy encarriladas.

En el descuento de la primera mitad aun tuvo otra opción la Ponfe. Yuri estuvo cerca de marcar con un disparo que despejó Dani Martín para evitar el tanto. Finalmente se llegó con el 2-0 al descanso.

Solo empezar la segunda parte la Deportiva consiguió el 3-0 tras una pena máxima señalizada a favor de los bercianos y que transformó en el 53 el brasileño Yuri que de esta forma ponía casi la sentencia definitiva al encuentro.

Con este resultado el Málaga intento reaccionar con ocasiones para Brandon y Jozabed, pero los blanquiazules supieron resolver bien. En el 77, los malacitanos se quedaron con uno menos por la expulsión con roja directa de Haitam (el arbitro le había enseñado tarjeta amarilla, pero el VAR determino que era roja). A partir de ahí el choque entró en una fase muy tosca.

De todas formas, Yuri estuvo a punto de marcar en el 78 pero no tuvo fortuna. En el 83 finalmente llegó el 4-0 para la Deportiva y el tanto fue materializado por Agus Medina que finalizó un buen contrataque. Con este resultado se alcanzó el final del partido.

De esta manera, los blanquiazules siguen en la zona alta de clasificación y se colocan líderes con 15 puntos tras las primeras seis jornadas de liga y el Málaga sigue acumulando 8 puntos. La Ponferradina disputará el próximo partido de liga el sábado, 25 de septiembre a las 18.15 horas en tierras canarias, en el estadio de Gran Canaria, ante la UD Las Palmas.

FICHA DEL PARTIDO

4-Ponferradina: Amir, Paris Adot (Iván Rodríguez, min. 81), Pascanu, Copete (Amo, min. 74), Ríos Reina, Dani Ojeda (Cristian Rodríguez, min. 66), Agus Medina, Erik Morán, José Naranjo (Kike Saverio, min. 74), Edu Espiau (Zalazar, min. 66) y Yuri.Entrenador- Jon Pérez Bolo.

0-Málaga: Dani Martín, Víctor Gómez, Juande, Peybernes, Cufré, Paulino (Iván Calero, min. 84), Escassi, Jozabed (Antoñín, min. 60), Kevin (Ramón, min. 46), Brandon y Roberto (Haitam, min. 46). Entrenador- José Alberto López.

Goles: 1-0 min. 12 José Naranjo, min. 43 José Naranjo, 3-0 min. 53 Yuri, de penalti, 4-0 min. 83 Agus Medina.

Árbitro: Rafael Sánchez López (Murciano). Amonestó con tarjeta amarilla a Paulino (min. 33), Copete (min. 69), Escassi (76), Brandon (min. 79) y Iván Calero (86). Fue expulsado con roja directa en filas del Málaga a Haitam (min. 77).

Incidencias: Partido correspondiente a la sexta jornada de LaLiga SmartBank disputado en el estadio El Toralín de Ponferrada (3.993 espectadores). Antes de empezar el encuentro se guardó un minuto de silencio en memoria de Carlos Martínez, bombero fallecido en el incendio forestal de Sierra Bermeja (Málaga).





RUEDA DE PRENSA POSTPARTIDO