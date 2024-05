La Ponferradina gana en El Toralín al Real Unión y se acerca para asegurar el playoff (2-1)

La Deportiva Ponferradinaha sumado una importante victoria al ganar, en casa, en el estadio El Toralín de la capital berciana, por la mínima, (2-1), al Real Unión, en la trigésimo sexta jornada del Grupo 1 de la Primera Federación. Tras esto, los blanquiazules siguen siendo quintos en la clasificación, ahora con 63 puntos.

El Deportivo de la Coruña se ha proclamado campeón y ha conseguido el ascenso a Segunda A. Los bercianos tienen a 4 puntos al segundo clasificado, el Barcelona B y además se han colocado a un punto del tercer y cuarto clasificado, Nástic de Tarragona y Celta Fortuna, respectivamente. La Ponferradina casi se asegura el playoff a Segunda A, ya que aventaja en seis puntos al sexto clasificado que es la Cultural, que sería el primer equipo que no jugaría la fase de ascenso. Faltan dos jornadas para el final de la liga regular, pero los blanquiazules tienen el averague perdido con los culturalistas.

El partido arrancó con dominio de la Deportiva y con el Real Unión defendiendo con cinco jugadores en la zaga vasca. En el minuto 12, los bercianos fueron capaces de adelantarse en el marcador gracias a un centro de Yeray y Borja Valleapareció para rematar en el segundo palo y de esta manera poner el 1-0.





Los vascos tras el tanto de los deportivistas empezaron a reaccionar y la tuvo el ex blanquiazul con un remate de cabeza de Asier Benito que hizo que Andrés Prieto apareciese para evitar el gol. En el 18 no se pudo evitar el tanto de la igualada del Real Unión tras un penalti de Cerdà sobre Álex Cerdà y Rivero no falló desde el punto fatídico para poner el 1-1.

Carrique para la Deportiva lo intentó con un disparo desde la frontal, pero tuvo suerte para sorprender la portería del Real Unión. Tampoco tuvieron fortuna Andoni López y Longo en dos remates tras sendos saques de esquina casi consecutivos. Les faltó algo de fortuna en estas jugadas a los blanquiazules, pero en el descuento de la primera parte de nuevos los de Juanfran García se adelantaron en el marcador gracias a una jugada casi similar al del primer tanto. Centro de Yerai y Borja Valle apareció realizando un gran remate de cabeza, para poner el 2-1. Con este resultado se alcanzó el descanso.





Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

En el comienzo de la segunda mitad buscó el empate el Real Unión con un lanzamiento desde lejos de Rivero, aunque sin crear peligro para Andrés Prieto. Poco a poco se fue haciendo con el dominio del encuentro la Deportiva Ponferradina. Hubo dos disparos desde fuera del área de Pol Llonch y Yeray, pero sin demasiado peligro para Irazusta. En el descuento buscó el Real Unión con más intensidad el gol para empatar, aunque enfrente estuvo una férrea defensa berciana. Al final se mantuvo el resultado de 2-1.





Tras esta victoria, los blanquiazules siguen siendo quintos en la clasificación, ahora con 63 puntos. El Deportivo de la Coruña se ha proclamado campeón y ha conseguido el ascenso a Segunda A. Los bercianos tienen a 4 puntos al segundo clasificado, el Barcelona B y además se han colocado a un punto del tercer y cuarto clasificado, Nástic de Tarragona y Celta Fortuna, respectivamente.

La Ponferradina casi se asegura el playoff a Segunda A, ya que aventaja en seis puntos al sexto clasificado que es la Cultural, que sería el primer equipo que no jugaría la fase de ascenso. Faltan dos jornadas para el final de la liga regular, pero los blanquiazules tienen el averague perdido con los culturalistas.

Los deportivistas disputarán el próximo partido de liga este sábado, 18 de mayo de 2024, a las 19:00 horas, fuera de casa, en el estadio Nova Creu Alta, ante el Sabadell.

FICHA TÉCNICA

2-Ponferradina: Andrés Prieto, Carrique, Sibille, Javi Lancho, Andoni López, Yeray (Brais Abelenda, min. 65), Pol Llonch (Markel Lozano, min. 65), Clavería (Leal, min. 87), Cerdà; Longo (Yuri, min. 65) y Borja Valle (Igbekeme, min. 79’). Entrenador- Juanfran García.

1- Real Unión: Irazusta, Luna, Iván Pérez (Montoro, min. 46), Riera, Feeney (Peru, min. 87), Joseca, Álex Cerdà (Íñigo Muñoz, min. 73), Vidorreta (Eimil, min. 79), Rivero, Solís y Asier Benito (Escobar, min. 73). Entrenador- Fran Justo.

Goles: 1-0 min. 12 Borja Valle, 1-1 min. 18 Rivero, de penalti, 2-1 min. 45+2 Borja Valle.

Árbitro: Antonio Sánchez Sánchez (Colegio Extremeño). Amonestó con tarjeta amarilla a Clavería (min. 31), Luna (min. 57), Javi Lancho (min. 73) y Rivero (min. 81).

Incidencias: Partido correspondiente a la trigésimo sexta jornada del Grupo 1 de la Primera Federación disputado en el Estadio El Toralín de Ponferrada ante 5.151 espectadores. Se guardó un minuto de silencio antes de empezar el encuentro por Olivia Nieto, madre del presidente de la Ponferradina, José Fernández Nieto, y del consejero Pedro Fernández Nieto, y por el que fue utillero del club, José Luis Pereira.