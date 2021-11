A la Ponferradina se le escapa la victoria en El Toralín en el descuento ante el Huesca (1-1)

La Deportiva Ponferradina ha empatado en casa, en el estadio El Toralín de la capital berciana, (1-1), ante el Huesca, en la decimocuarta jornada de LaLiga SmartBank. Los bercianos se adelantaron en el 85 por medio de Edu Espiau y los oscenses igualaron en el descuento, en el 90+6 con un penalti transformado por Seoane. De esta manera, los blanquiazules se colocan con 23 puntos y siguen en la zona alta de la clasificación

El entrenador de la Deportiva, Jon Pérez Bolo, presentó un once inicial con Amir en portería, en defensa apostó por Paris Adot, Pascanu, Copete y Pujol. En el centro campo puso en liza a Agus Medina, Paul Anton, Cristian Rodríguez y Saverio, el ataque fue para Sergi Enrich y Yuri como delantero centro. Hubo cuatro novedades en la alineación, la de Paris Adot en el lateral derecho, Pujol en el lateral izquierdo, Paul Anton en el centro del campo y Yuri en el ataque, respecto a la jornada anterior donde los bercianos ganaron en tierras murcianas, ante el Cartagena, 0-1.

El partido arrancó con mayor dominio de la Deportiva y fruto de ello los blanquiazules en el 10 tuvieron un disparo de Cristian Rodríguez desde la frontal que se fue fuera. Tres minutos después la opción volvió ser para la Ponferradina, en este caso con un disparo de Sergi Enrich que despejó con algunos problemas Andrés Fernández.

Los oscenses respondieron en el 18 con un disparo peligroso desde lejos de Nwaki y que detuvo con una gran intervención Amir. En el 21 lo volvió a intentar el Huesca con un centro de Seoane, tras un pase de Florian y finalmente Andrei no llegó por muy poco. En el 33, los visitantes buscaron de nuevo portería con un tiro lejano de falta de Marc Matei y que se fue por encina de la portería defendida por Amir. Los primeros 45 minutos no tuvieron mucha más historia y se llegó al descanso con el empate sin goles, 0-0.

La segunda parte arrancó como la primera, con mayores ocasiones para la Deportiva. En el 47, el disparo lo realizó Pujol y el esférico se fue por arriba de la portería azulgrana. Un minuto después, buen remate de cabeza de Zalazar que había entrado en el descanso y Andrés detuvo para evitar el tanto.

Uno de los momentos claves fue el minuto 67 con la expulsión con roja directa de Mateu en las filas del Huesca que de esta manera se quedaba con diez jugadores sobre el terreno de juego. La jugada tuvo que consultarse con el VAR ya que en un primer momento el árbitro solo le había señalado tarjeta amarilla. Además, en el 70 se le anuló un tanto a Yuri para la Deportiva por fuera de juego.

Los blanquiazules creaban ocasiones, pero perdonaban demasiado. En el 75 Agus Medina la tuvo con un disparo, aunque finalmente apareció Andrés Fernández para despejar de puños. Un minuto después estuvo muy cerca de marcar Yuri de cabeza. De todas formas, el gol se resistía. La cosa seguía por los mismos derroteros y Mikel Rico salvó para el Huesca bajo palos en el 81 el tanto berciano.

Por fin en el 85 los deportivistas no perdonaron y se adelantaron en el marcador para poner el 1-0 en el marcador. La jugada se inició con un centro de Ríos Reina que cabeceó Edu Espiau y finalmente llegó al fondo de la red tras pegar en el poste.

En el 89 el propio Edu Espiau estuvo cerca de marcar el segundo, pero no estuvo fino en la definición. Los de Bolo perdonaron y en el descuento el Huesca puso el empate gracias a una pena máxima que transformó Seoane. El 1-1 no se movió y así se llegó al final del partido.

Tras este reparto de puntos, los blanquiazules siguen en la zona alta de clasificación, en concreto con 23 puntos y el Huesca acumula 17 puntos. La Ponferradina disputará el próximo partido de liga este sábado, 6 de noviembre a las 16.00 horas en tierras gallegas, en el estadio Anxo Carro, ante el CD Lugo.

FICHA DEL PARTIDO

1-Ponferradina: Amir, Paris Adot, Pascanu, Copete, Pujo (Ríos Reina, min. 80), Agus Medina, Paul Anton (Zalazar, min. 46), Cristian Rodríguez (Erik Morán, min. 46), Saverio (José Amo, min. 87), Sergio Enrich (Edu Espiau, min. 59) y Yuri. Entrenador- Jon Pérez Bolo.

1-Huesca: Andrés, Buffarini, Cristian Salvador, Pulido, Florian Miguel, Ratiu (Ferreiro, min. 55), Nwakali (Mikel Rico, min. 55), Mosquera, Seoane, Mateu y Pitta (Dani Escriche, min. 55). Entrenador- Xisco Muñoz.

Goles: 1-0 min. 85 Edu Espiau, 1-1 min. 90+6 Seoane, de penalti.

Árbitro: Rubén Ávalos Barrera (Colegio Catalán) Amonestó con tarjeta amarilla a Paul Anton (min. 28), Ratiu (min. 55) y Paris Adot (min. 90+5). Expulsó roja directa a Mar Mateu en el Huesca (min. 67) y Copete (min. 90+10).

Incidencias: Partido correspondiente a la decimocuarta jornada de LaLiga SmartBank disputado en el estadio El Toralín de Ponferrada (4.524 espectadores).





FOTOS: LALIGA

















































VÍDEO RESUMEN DEL PARTIDO

RUEDA DE PRENSA POSTPARTIDO