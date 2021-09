Pablo Córdoba, una nueva pieza para el CB Ciudad de Ponferrada

Continúa cogiendo forma el proyecto del CB Ciudad de Ponferrada de cara a la temporada 2021/2022, con la nueva incorporación del jugador exterior, Pablo Córdoba, que se suma a los ya presentados, Jorge Martínez (con quien compartió vestuario la pasada temporada en La Roda), Adam Fravert, Jeffrey Godspower, Djesom de Barros, Guillermo Mulero, Dani Manchón y Vova Pietukhov (quien alternará entre el equipo junior y el primer equipo), además de Silvano Merlo quien tenía contrato con el club.

En cuanto a Pablo Córdoba, en esta última temporada, disputó 27 partidos con una media de 20 minutos por encuentro, 6’9 puntos, 2’6 rebotes y 2’1 asistencias. Se trata de un jugador con amplia experiencia en Competiciones FEB pese a su juventud, en la temporada 17/18 llegaría Estudiantes Lugo para jugar en Liga EBA dónde destacaría y la próxima temporada se enrolaría en el proyecto de LEB Plata con Albacete Basket dónde disputaría 34 partidos a un muy buen nivel, y eso le mantendría 2 temporadas más en LEB Plata, en este caso cerca de Albacete ya que llegaría a La Roda para jugar las 2 últimas campañas.

Así valoraba Pablo Córdoba su fichaje por el CDP: “Creo que es lo que buscábamos tanto el club como yo, para mí es una buena oportunidad para seguir creciendo y dar un salto en mi carrera”. Así se define el jugador madrileño: “Puedo aportar velocidad en el ataque y puntos, un poco lo que busca el equipo, y solidez en defensa. Después ayudar en lo que me pida David para hacer crecer al equipo”. De su nuevo club esto le llamó la atención, para llegar al proyecto blanquiazul: “Es un club que ya conocía en cuanto a su ética de trabajo y mejora del jugador, esos son aspectos fundamentales que me llevaron a decantarme por venir aquí. Además, tanto David como Fernando me trasladaron la intención que tenían en que formase parte del proyecto, así que no tuve mucho más que pensar”.

Así valora David Barrio su llegada a la capital berciana: “Pablo es un jugador que pese a su juventud lleva ya 3 años de experiencia en la categoría, y además 3 años en los que se ha ido haciendo un hueco para acabar siendo un jugador importante”.

En cuanto a su juego esto es lo que se espera de la nueva incorporación berciana: “Nos va a ayudar mucho a nivel defensivo, y además tiene capacidad anotadora y generar sus propios tiros, y se siente cómodo jugando con ritmo, jugando a campo abierto”.