Nuria Lugueros, primera española en la Media Maratón de Valencia

La atleta ponferradina Nuria Lugueros sigue en un gran estado de forma y así se ha podido demostrar en la Media Maratón de Valencia que se ha celebrado este domingo y donde ha sido la primera española en cruzar la meta, con un crono de 1:12:28 lo que supone para ella marca personal. Además, se ha llevado el premio EDP.

En cuanto a las españolas, la debutante Laura Luengo fue segunda, marcando un tiempo de 1:14:15 y Cristina Giurcanu ocupó la tercera plaza con 1:15:10.

La victoria en la Media Maratón femenina de Valencia ha sido para la atleta etíope Letesenbet Gidey con una estratosférica marca 1:02:52. De esta manera, ha conseguido batir el récord del mundo de media maratón. En concreto ha bajado en 70 segundos la plusmarca en la distancia (1:04:22) que estaba en manos de Ruth Chepngetich.

Pues sí, Valencia ‘Makes you faster’



GRACIAS @MedioMaratonVLC me voy con nueva MMP de 1h12’28 (1’30” menos que en @RNRmadmaraton), 1ª ???? y mejor marca española del año. No sería posible sin @Reguerov@TracKisKcaB y mi equipo que lo hacen posible ??



¡Enhorabuena a tod@s????????! pic.twitter.com/0BG2pOhq5e