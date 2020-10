Moussa Sidibé da positivo en Covid-19

Tras las pruebas PCR realizadas este lunes, 26 de octubre a los integrantes de la Deportiva Ponferradina siguiendo el protocolo de LaLiga, uno de los jugadores ha resultado positivo en Covid-19. Se trata de Mousa Sidibé que permanece aislado en su domicilio y sin síntomas. El jugador afectado se contagió por un contacto estrecho en su domicilio, según ha podido saber COPE Asturias.

El resto de personal obtuvo resultados negativos tanto en las pruebas PCR del lunes como en las de antígenos que se realizaron este martes. Igualmente, el mismo martes se repitieron las pruebas PCR, también con resultados negativos.

Una vez conocidos estos resultados, la expedición de la Deportiva Ponferradina ha emprendido el viaje para afrontar en la tarde de este miércoles el partido de la jornada 9 de LaLiga SmartBank ante el RCD Espanyol. El club desea una pronta recuperación al jugador afectado, que seguirá en aislamiento cumpliendo los protocolos.

Ayer me confirmaron que he dado positivo en el test de Covid-19. No tengo ningún tipo de síntomas y me encuentro bien cumpliendo con el protocolo y permanecer aislado. Ahora toca trabajar desde casa para volver más fuerte que nunca.⚽️��⚪️⚽️ pic.twitter.com/ItjIrS76cV