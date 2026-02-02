Tertulia COPE Granada: El Granada recupera la solidez y la sonrisa para soñar con cotas más altas

El Granada ha encadenado su segunda victoria consecutiva tras imponerse con autoridad al líder, el Racing de Santander. Esta racha positiva, que incluye un balance de un solo gol encajado en los últimos cuatro partidos, ha disparado la moral del equipo y ha abierto el debate sobre si el objetivo debe seguir siendo la permanencia o si es momento de aspirar al playoff de ascenso, situado ahora a nueve puntos.

Una solidez defensiva para soñar

La clave de esta transformación reside en la fortaleza defensiva. El Granada ha conseguido mantener su portería a cero ante el equipo más goleador de la categoría, un hito que solo otro conjunto había logrado. El técnico, Pacheta, insiste en mantener la calma y seguir la línea de trabajo actual: "Nosotros tenemos que seguir el camino que llevamos. Si empezamos a pensar en otras cosas, nos vamos a equivocar".

El periodista Hugo Durán calificó el encuentro como "el mejor partido defensivo" y destacó que vio a un "Granada espectacular". Esta opinión es compartida por otros analistas, como Paco García, quien subrayó un dato revelador: "El Racing no chutó a puerta en la segunda parte, eso es una barbaridad". El equipo ha demostrado tener los recursos para competir contra los rivales más duros.

Según Cami Mudarra, esta mejoría evidencia que el equipo está más liberado. "Yo vi a un Granada más liberado, un Granada menos tenso", afirmó, añadiendo que "el Granada dio un paso adelante y dio un golpe en la mesa para demostrar que tiene potencial". La tranquilidad de saberse fuera del descenso, pase lo que pase en la próxima jornada, ha sido un factor psicológico clave para la plantilla.

¿Playoff o permanencia? El debate

Con el equipo a cuatro puntos de la zona de descenso, la prudencia sigue presente. Cami Mudarra aboga por la cautela: "prefiero mirar poquito a poco, vista larga y paso sereno". Sin embargo, la ambición ha comenzado a calar en el entorno. Hugo Durán, por su parte, se muestra más optimista y anima a mirar hacia arriba, recordando que la Segunda División es una competición de dinámicas cambiantes.

"Aquí hay que marcarse objetivos, tanta tranquilidad no queremos", sentenció Hugo Durán, quien lleva semanas defendiendo la posibilidad de "engancharse a la pelea por el playoff". El próximo partido en Butarque ante el Leganés se presenta como una prueba de fuego para determinar si el equipo puede consolidar sus aspiraciones y empezar a soñar en grande afirma Juan Pérez, redactor de Granadadigital.

La afición se reengancha

Esta victoria no solo ha supuesto tres puntos, sino también una reconexión con la grada. Paco García describió el ambiente en Los Cármenes como una "maravilla", afirmando que "el Granada no solo gana el partido, yo creo que gana también a su gente". La comunión entre equipo y afición, junto a un fondo de armario reforzado que aporta frescura en las segundas partes, se antoja fundamental para el futuro del equipo en la competición.