Jon Pérez Bolo: “Ha sido para olvidar el partido ante el Sabadell. No nos ha salido ha salido nada”

El entrenador de la Deportiva Ponferradina, Jon Pérez Bolo, ha reconocido el mal partido de su equipo tras la derrota 0-3 en casa, en el estadio El Toralín, ante el Sabadell. “Ha sido una tarde para olvidar. No podemos conceder el primer gol de estrategia tan pronto. Ellos se han encontrado cómodos, hemos tenido que ir a remontar y en la segunda parte nos han pillado a la contra. De esta manera dejaron prácticamente sentenciado el encuentro, pero hemos intentado la remontada, aunque no ha sido posible. La cosa estaba muy difícil y además hemos defendido y definido bastante mal. En resumen, no nos ha salido ha salido nada.

“Nos estuvimos acertados porque intentábamos entrar por dentro cuando había que llegar por fuera para sacar centros. Hemos cometido muchos errores y espero que no se vuelvan repetir. Está muy bien tener buenas sensaciones ante los grandes de la categoría, pero no podemos perder la esencia de este equipo cuando se dan otro tipo de partidos. Hay veces que hay que tocar, pero otras es más fácil llegar al área con diagonales y dos toques”.

Tras las tres derrotas consecutivas ha significado que “es el momento de espabilar y de volver a sacar lo que es la Ponferradina. Tenemos que demostrar lo que nos ha llevado a estar donde estamos. No podemos de esta manera perder esa verticalidad, aunque ganemos en posesión y en juego. Tenemos que buscar esa mezcla. Creo que estamos pecando demasiado de jugar bien. Espero que pronto se pueda volver a ver la mejor versión del equipo”.