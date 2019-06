Jon García: "No hay que relajarse ni confiarse. Quedan 90 minutos"

El central de la Deportiva Ponferradina, Jon García, ha analizado la actualidad del equipo antes el partido de este sábado en El Toralín, a las 20:30 horas y correspondiente al partido de vuelta de la segunda eliminatoria de la fase de ascenso a Segunda A.

Los bercianos traen de la vuelta un resultado de 1-2, pero los blanquiazules nos se fían del rival. "Lo más difícil quizás lo hemos conseguido, pero no hay que relajarse ni confiarse. Quedan 90 minutos. Ellos vendrán a por todas. Esperamos darle una alegría a nuestra afición. Al equipo lo vi muy bien y con las ideas muy claras en el partido de dida. En la primera parte encajamos el tanto, pero supimos reaccionar en el segundo periodo. Venimos muy satisfecho aunque hay por delante 90 minutos que van muy difíciles. No tenemos que entrar en polémicas con ellos. Tenemos que facilitar las cosas al árbitro. Yo creo que vendrán con todo, pero no tenemos que caer en ningún error. No tenemos que infirmar, tenemos que salir con el rodillo del principio. Tenemos todo de cara para no relajarnos. Ellos son muy buenos. Yo me quiero centrar en nosotros y en hacer las cosas bien. Queremos que se viva un gran ambiente y que la afición nos empuje como en los últimos partidos. Estamos muy agradecidos por su apoyo”.