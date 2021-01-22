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    DEPORTES

    Deportes COPE Bierzo 22-01-2021 de 15:25 a 15:30 horas

    Con Jacobo Casas

    Previa del Málaga - Ponferradina con declaraciones de Jon Pérez Bolo y la noticia del regreso a la Deportiva de Aguza. Además, resto de apuntes del fin de semana deportivo

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    Jacobo Casas
    Twitter Jacobo Casas

    Redactor de Cope Bierzo

    Ponferrada

    Tiempo de lectura: 1'Actualizado 19:10

    Previa del Málaga - Ponferradina con declaraciones de Jon Pérez Bolo y la noticia del regreso a la Deportiva de Aguza. Además, resto de apuntes del fin de semana deportivo.

    FÚTBOL

    LIGA SMARTBANK-SEGUNDA DIVISÓN A J.22

    MÁLAGA – PONFERRADINA (SÁBADO 20:30 HORAS-ESTADIO LA ROSALEDA)

    ÁRBITRO: Javier Iglesias Villanueva (Colegio Gallego)

    TERCERA DIVISIÓN G.8 J.14

    ATLÉTICO BEMBIBRE – LA BAÑEZA (SÁBADO 16:30 HORAS-ESTADIO LA DEVESA) AFORO LIMITADO

    5. ATCO BEMBIBRE 15 PUNTOS, 8. LA BAÑEZA 10 PUNTOS

    REGIONAL DE AFICIONADOS J.8

    ONZONILLA - PONFERRADINA B (DOMINGO 16:00 HORAS-CAMPO MUNICIPAL DE LA VEGA DE ONZONILLA)

    FABERO - MANSILLES (DOMINGO 16:15 HORAS-CAMPO MUNICIPAL DE FABERO)

    LIGA NACIONAL JUVENIL J.11

    PONFERRADINA - ZAMORA (SÁBADO 15:45 HORAS- CAMPO VICENTE DEL BOSQUE DE COMPOSTILLA DE PONFERRADA)

    REGIONAL FEMENINA J.6

    DESCANSA: CD PONFERRADA FEMENINO

    FÚTBOL SALA

    TERCERA DIVISIÓN G.9 J.8

    BEMBIBRE FS – TIERNO GALVÁN

    BALONCESTO

    LIGA FEMENINA JORNADA: 22

    CB BEMBIBRE PDM – LA SEU (MARTES 26 DE ENERO 19:30 HORAS BEMBIBRE ARENA-A PUERTA CERRADA)

    LIGA LEB PLATA-GRUPO OESTE J.15

    JUARISTI - CB CIUDAD DE PONFERRADA (DOMINGO 18:00 HORAS PABELLÓN AZPEITIA)

    Radio en directo COPE
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