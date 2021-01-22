Deportes COPE Bierzo 22-01-2021 de 15:25 a 15:30 horas

Previa del Málaga - Ponferradina con declaraciones de Jon Pérez Bolo y la noticia del regreso a la Deportiva de Aguza. Además, resto de apuntes del fin de semana deportivo.
FÚTBOL
LIGA SMARTBANK-SEGUNDA DIVISÓN A J.22
MÁLAGA – PONFERRADINA (SÁBADO 20:30 HORAS-ESTADIO LA ROSALEDA)
ÁRBITRO: Javier Iglesias Villanueva (Colegio Gallego)
TERCERA DIVISIÓN G.8 J.14
ATLÉTICO BEMBIBRE – LA BAÑEZA (SÁBADO 16:30 HORAS-ESTADIO LA DEVESA) AFORO LIMITADO
5. ATCO BEMBIBRE 15 PUNTOS, 8. LA BAÑEZA 10 PUNTOS
REGIONAL DE AFICIONADOS J.8
ONZONILLA - PONFERRADINA B (DOMINGO 16:00 HORAS-CAMPO MUNICIPAL DE LA VEGA DE ONZONILLA)
FABERO - MANSILLES (DOMINGO 16:15 HORAS-CAMPO MUNICIPAL DE FABERO)
LIGA NACIONAL JUVENIL J.11
PONFERRADINA - ZAMORA (SÁBADO 15:45 HORAS- CAMPO VICENTE DEL BOSQUE DE COMPOSTILLA DE PONFERRADA)
REGIONAL FEMENINA J.6
DESCANSA: CD PONFERRADA FEMENINO
FÚTBOL SALA
TERCERA DIVISIÓN G.9 J.8
BEMBIBRE FS – TIERNO GALVÁN
BALONCESTO
LIGA FEMENINA JORNADA: 22
CB BEMBIBRE PDM – LA SEU (MARTES 26 DE ENERO 19:30 HORAS BEMBIBRE ARENA-A PUERTA CERRADA)
LIGA LEB PLATA-GRUPO OESTE J.15
JUARISTI - CB CIUDAD DE PONFERRADA (DOMINGO 18:00 HORAS PABELLÓN AZPEITIA)