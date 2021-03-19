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Deportes COPE Bierzo

    DEPORTES

    Deportes COPE Bierzo 19-03-2021 de 15:25 a 15:30 horas

    Con Jacobo Casas

    Previa del Ponferradina - Almería con declaraciones de Jon Pérez Bolo. Además, otros apuntes del fin de semana deportivo

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    Deportes COPE Bierzo

    Ponferrada

    Tiempo de lectura: 1'Actualizado 19:25

    Previa del Ponferradina - Almería con declaraciones de Jon Pérez Bolo. Además, otros apuntes del fin de semana deportivo.

    FÚTBOL

    LIGA SMARTBANK-SEGUNDA DIVISÓN A J.30

    PONFERRADINA - ALMERÍA (DOMINGO 14:00 HORAS-ESTADIO EL TORALÍN A PUERTA CERRADA)

    ÁRBITRO: IOSU GALECH APEZTEGUÍA (COLEGIO NAVARRO)

    TERCERA DIVISIÓN G.8 J.22

    PEÑARANDA - ATLÉTICO BEMBIBRE (DOMINGO 12:00 HORAS- ESTADIO LUIS GARCÍA DE PEÑARANDA DE BRACAMONETE) AFORO LIMITADO

    REGIONAL DE AFICIONADOS SUBGRUPO B-1 J. 14

    UNIVERSIDAD DE VALLADOLID – PONFERRADINA B (SÁBADO 16:00 HORAS -CAMPO MUNICIPAL PARQUE DE CANTERAC

    FABERO - ONZONILLA (DOMINGO 17:00 HORAS- CAMPO MUNICIPAL DE FABERO)

    …..............................................

    LIGA NACIONAL JUVENIL J.18

    PONFERRADINA – PEÑA (DOMINGO 11:30 HORAS- CAMPO VICENTE DEL BOSQUE DE COMPOSTILLA DE PONFERRADA)

    REGIONAL FEMENINA J.12

    CD PONFERRADINA FEMENINO - CASA SOCIAL CATÓLICA (DOMINGO 12:45 HORAS- CAMPOS RAMÓN MARTÍNEZ DE PONFERRADA)

    …................................

    FÚTBOL SALA

    TERCERA DIVISIÓN G.9 J.15

    BEMBIBRE FS- ALHAMBRA GUIJUELO (SÁBADO 18:00 HORAS- PABELLÓN MUNICIPAL PATARITA DE BEMBIBRE)

    BALONCESTO

    LIGA FEMENINA JORNADA: 29

    PERFUMERÍAS AVENIDA - CB BEMBIBRE PDM (LUNES 22 DE MARZO 19:00 HORAS-PABELLÓN BEMBIBRE ARENA)

    LIGA LEB PLATA-GRUPO OESTE J.22

    CIRCULO GIJÓN BALONCESTO - CB CIUDAD DE PONFERRADA (SÁBADO 20:00-PABELLÓN DE DEPORTES PRESIDENTE ADOLFO SUÁREZ DE GIJÓN)

    Radio en directo COPE
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