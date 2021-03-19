Deportes COPE Bierzo 19-03-2021 de 15:25 a 15:30 horas

Previa del Ponferradina - Almería con declaraciones de Jon Pérez Bolo. Además, otros apuntes del fin de semana deportivo.
FÚTBOL
LIGA SMARTBANK-SEGUNDA DIVISÓN A J.30
PONFERRADINA - ALMERÍA (DOMINGO 14:00 HORAS-ESTADIO EL TORALÍN A PUERTA CERRADA)
ÁRBITRO: IOSU GALECH APEZTEGUÍA (COLEGIO NAVARRO)
TERCERA DIVISIÓN G.8 J.22
PEÑARANDA - ATLÉTICO BEMBIBRE (DOMINGO 12:00 HORAS- ESTADIO LUIS GARCÍA DE PEÑARANDA DE BRACAMONETE) AFORO LIMITADO
REGIONAL DE AFICIONADOS SUBGRUPO B-1 J. 14
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID – PONFERRADINA B (SÁBADO 16:00 HORAS -CAMPO MUNICIPAL PARQUE DE CANTERAC
FABERO - ONZONILLA (DOMINGO 17:00 HORAS- CAMPO MUNICIPAL DE FABERO)
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LIGA NACIONAL JUVENIL J.18
PONFERRADINA – PEÑA (DOMINGO 11:30 HORAS- CAMPO VICENTE DEL BOSQUE DE COMPOSTILLA DE PONFERRADA)
REGIONAL FEMENINA J.12
CD PONFERRADINA FEMENINO - CASA SOCIAL CATÓLICA (DOMINGO 12:45 HORAS- CAMPOS RAMÓN MARTÍNEZ DE PONFERRADA)
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FÚTBOL SALA
TERCERA DIVISIÓN G.9 J.15
BEMBIBRE FS- ALHAMBRA GUIJUELO (SÁBADO 18:00 HORAS- PABELLÓN MUNICIPAL PATARITA DE BEMBIBRE)
BALONCESTO
LIGA FEMENINA JORNADA: 29
PERFUMERÍAS AVENIDA - CB BEMBIBRE PDM (LUNES 22 DE MARZO 19:00 HORAS-PABELLÓN BEMBIBRE ARENA)
LIGA LEB PLATA-GRUPO OESTE J.22
CIRCULO GIJÓN BALONCESTO - CB CIUDAD DE PONFERRADA (SÁBADO 20:00-PABELLÓN DE DEPORTES PRESIDENTE ADOLFO SUÁREZ DE GIJÓN)