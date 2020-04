David Barrio: “Creo que es imposible que se acabe la competición”

Estamos a punto de cumplir un mes en el estado de alarma vigente en España. Una vez encajada la nueva situación y el “shock” que en todos los niveles de la sociedad y la vida en general ha supuesto. El entrenador del CB Ciudad de Ponferrada, David Barrio, ha hablado en las últimas horas para el departamento de prensa del club blanquiazul.

Tanto David Barrio como Fernando Merchante se han quedado, ya que han sido muchas las decisiones a adoptar y las reuniones por videoconferencia con los directivos del club son continuas. Se está gestionando la situación con respecto al primer equipo, adaptándose a las diversas novedades que se van produciendo a modo de ampliación de las semanas de suspensión de la liga y esperando una decisión definitiva por parte de la FEB acerca del desenlace de la LEB Plata.

También se está empezando a planificar a largo plazo, sabiendo que es harto complicado con la actual incertidumbre acerca de lo que va a suceder. Pero especialmente importante es lo que se está desarrollando a nivel de cantera, donde se ha avanzado en la puesta en marcha de proyectos como la “Academia CDP”, se han planteado iniciativas sociales para que los jugadores sigan ligados al club (retos on-line, concursos, etc.) y se les está ofertando semanalmente dos entrenamientos on-line impartidos por el preparador físico, Álvaro Alonso.

En definitiva, lejos de pararse la actividad del club, está siendo más frenética que nunca dentro de las posibilidades del actual estado de alarma”.

“EL CLUB SE ESTÁ MOVIENDO PARA MANTENER LA ESTABILIDAD QUE HABÍA CONSEGUIDO”

Pregunta: ¿Cómo estás pasando el confinamiento en Ponferrada? ¿Qué haces habitualmente en el día a día?

David Barrio: Como todos los ciudadanos, lo estoy intentando llevar de la mejor manera posible, saliendo sólo para cosas absolutamente obligatorias. En mi caso es sacar a mi perro un ratito todos los días, hacer la compra una vez a la semana y el resto del tiempo estar en casa, trabajando para el club gran parte del día. También estoy aprovechando para formarme, es un buen momento para ello para cualquier entrenador de baloncesto, y el tiempo libre que me queda me gusta leer, ver alguna serie y cocinar un poco. Intento que el tiempo pase lo más rápido posible, personalmente necesito actividad para que la mente esté ocupada.

P: ¿A nivel de club en qué se está trabajando en estos días?

DB: Estamos teniendo bastante trabajo. En primer lugar, porque estamos pendientes en el primer equipo de todos los jugadores con contrato en vigor, viendo cómo están ellos y el trabajo que están haciendo. El club también se está moviendo para mantener la estabilidad que había conseguido y empezar a planificar la temporada que viene.

Como técnicos del conjunto de LEB Plata también estamos intentando avanzar cosas para la campaña 2020-21. Aparte, supervisamos el trabajo de cantera, tanto en los entrenamientos on-line que se están haciendo ahora mismo, como en la formación de los entrenadores y planificamos una postemporada que ojalá podamos hacer, pero manejando distintos escenarios. Estamos trabajando sobre uno en el que podamos volver antes de que acabe esta temporada y otro en el que no podamos hacerlo ya hasta la próxima con varias situaciones intermedias.

“LA ACADEMIA CDP PRETENDE ADAPTARSE A LAS DEMANDAS DE CADA JUGADOR”

P: Explícanos cómo surgió la idea de la ‘Academia CDP'

DB: Ha sido una idea que llevábamos en la cabeza Fernando (Merchante) y yo durante toda la temporada, porque pensamos que tenemos un volumen importante de niños que forman la cantera de Ciudad de Ponferrada y que en general el nivel de satisfacción y de trabajo es correcto…Pero sí notamos que había jugadores que estaban demandando “un punto más” en términos baloncestísticos y a nivel actividades que vayan en paralelo al club.

Se trata de dar la opción de que un niño que quiera simplemente baloncesto escolar lo tenga, que el que lo desee a nivel de ligas provinciales y autonómicas lo tenga y que quiera un poco más, en términos de baloncesto y de otras actividades paralelas, que Ciudad de Ponferrada le pueda ayudar. No es exclusivo para jugadores del club, si no también abierto a aquellos que puedan estar en El Bierzo y fuera. Es una forma de potenciar la cantera, donde debemos intentar dar un salto de calidad. En los últimos años hubo generaciones dentro del club que llegaron a las finales a 4 autonómicas y hay que intentar recuperar esa senda. No estamos lejos de ello.

P: ¿Puedes anticiparnos alguna actuación concreta que se pretenda hacer a corto-medio plazo?

DB: A nivel de actividades concretas, el problema ha sido el “parón” por la actual crisis sanitaria, porque ya teníamos previstas algunas actuaciones para el verano, tanto de tecnificación como de tipo más social… Esperamos llevarlas más adelante, pero no las vamos a sacar hasta que no se levante esto. Sí que podemos avanzar que vamos a sacar un proyecto de minibásket para reforzar el trabajo que se hace en benjamines y alevines, que va a ser bastante interesante para el baloncesto del club y del Bierzo en general.

P: ¿Cómo valoras la respuesta de los jugadores de cantera a iniciativas como los entrenamientos físicos on-line a cargo de Álvaro Alonso?

DB: Está siendo muy buena. Los porcentajes de participación están siendo elevados y el otro día batimos un récord con 61 niños en el entrenamiento de minibásket entre los niños del club y los de la Escuela Municipal. En el resto, los equipos femeninos están muchos días en una participación del cien por cien y los masculinos por encima del 80 e incluso el 90. Pienso que los jugadores y las familias lo han acogido muy bien y que creen que es un valor añadido que el club les está intentando dar en esta época de confinamiento.

“INTENTAMOS TENER CONTACTO CADA POCOS DÍAS CON TODOS LOS JUGADORES. TAMBIÉN CON KERWIN, SEAN Y TAÉVAUNN A NIVEL HUMANO”

P: ¿Cómo se encuentran los jugadores de la plantilla de Cat&Rest Intragás-Clima CDP?

DB: Todos están en sus casas, salvo Ángel Infante y Diego Soárez, que se encuentran en Ponferrada, al igual que Joel Tshilumbu y Víctor Pérez porque viven aquí. Casi todos están en España y en el caso de Stefan Vlahovic, en Montenegro. Todos están realizando el trabajo que cada semana les manda nuestro preparador físico, Marcos Cantón, e intentamos tener un contacto con ellos cada pocos días para saber al menos qué tal están. Dentro de que es una situación que nadie deseaba y que ellos quieren estar jugando y entrenando, se lo han tomado bastante bien y están cumpliendo con lo que se les está mandando desde el club.

P: ¿En el caso de Kerwin Smith, Sean McDonnell y Taévaunn Prince mantenéis el contacto con ellos?

DB: Sí, también mantenemos contacto con ellos. Recuerdo que nos solicitaron resolver sus contratos para volver a sus casas y nosotros no les planteamos ningún problema porque sabíamos que, si se iban, la dificultad de que volviesen iba a ser enorme, al haberse decretado el cierre de fronteras en Estados Unidos y que ahora se ha extendido a casi todos los países del mundo. Obviamente mantenemos el contacto a nivel humano y para saber si necesitan algo porque son tres grandes jugadores y sobre todo tres grandes personas que han dejado huella en Ponferrada y ya son parte de la historia del club. Además, en ninguno de los casos se puede descartar su vuelta a pesar de haber rescindido los contratos.

“EL EQUIPO PODRÍA VOLVER A COMPETIR, PERO NO VEO OTRO ESCENARIO QUE NO SEA CANCELAR LA COMPETICIÓN”

P: ¿En qué situación se encuentra el equipo si la FEB decidiese que hay que acabar la competición?

DB: Salvo Sean, Taévaunn y Kerwin, el resto de jugadores sigue teniendo contrato en vigor con CB Ciudad de Ponferrada y, si la federación decide que hay que volver a jugar, regresarían aquí y se pondrían a entrenar y jugar. De todas formas, creo que es imposible que se acabe la competición. Esta alarma va a durar al menos hasta finales de abril, ahora mismo la prioridad de todos es recuperar la normalidad como país y como mundo sobre todo a nivel sanitario y personal, recuperándose la mayor gente posible, y ahora mismo el baloncesto ha dejado de ser importante.

No veo sentido a que una liga que debería terminar su fase regular el día 3 de mayo, que es hasta donde están vigentes los contratos de los jugadores, la FEB se plantee un escenario que no sea cancelar la competición, cuando tenemos un “Estado de Alarma” en España que nos impide salir de casa salvo para actividades esenciales al menos hasta el 26 de abril.

Tampoco se puede empezar a competir una vez que se levante el estado de alarma aparte que, como ha dicho el presidente del gobierno, la vuelta a las actividades va a ser progresiva. No sabemos cuándo se podría volver a entrenar y los jugadores necesitarían una pretemporada porque no es lo mismo hacer ejercicios físicos en su casa que competir.

Desde luego que Ciudad de Ponferrada podría plantearse esa vuelta a la competición y por ello mantenemos a los jugadores con contrato y cuidándoles de la mejor manera posible, aunque sea a distancia. Pero no creo que tenga sentido que la tercera competición del baloncesto nacional, sin contratos televisivos de por medio, a que la federación esté alargando esto.

P: ¿Tienes alguna opinión personal sobre cómo se debería resolver la LEB Plata?

DB: En mi opinión la liga se debe cancelar y la FEB debe actuar cuanto antes para acabar con este periodo de incertidumbre e indecisión que creo que está haciendo daño a muchos clubes. Por ello algunos se han visto obligados a tomar decisiones que no les hubiese gustado llevar a cabo y nosotros, por suerte, aguantamos… Pero este “aguantar” de los clubes no puede ser eterno, los agentes también están nerviosos y con razón.

Por otro lado, pienso que no sería positivo que los equipos que han estado peleando por subir de categoría no tengan esa opción. Creo que lo justo sería que hubiese ascensos y quizás ampliar las ligas si hiciese falta y hubiese equipos que cumpliesen con los requisitos. Que no hubiera descensos no sería ningún drama para el baloncesto, sería lo más justo para los que han estado toda la temporada luchando por ascender y también para aquellos que no están descendidos matemáticamente.

P: ¿Cuál es la sensibilidad mayoritaria que percibes entre técnicos y jugadores de la categoría?

DB: Creo que la sensibilidad mayoritaria va en esta línea de que no tiene sentido con la crisis actual que tenemos y muriendo tanta gente todos los días, plantearnos retomar una competición fuera de las fechas lógicas y contractuales de los jugadores. La mayoría vamos por ese camino, entiendo que la FEB está esperando a que se pronuncien otro tipo de instancias, pero creo que debería empezar a tomar medidas.

“SI NO TIENES APOYO ECONÓMICO DETRÁS NO TIENE SENTIDO JUGAR A PUERTA CERRADA”

P: Expertos epidemiólogos están señalando que, dentro de los que se denomina “desescalada”, una de las últimas medidas sería permitir la presencia de público en espectáculos deportivos y culturales. ¿Te imaginas jugar a puerta cerrada?

DB: Podría imaginármelo, en tal caso, en ligas con contratos televisivos. Parto de la base de que el deporte sin público no tiene sentido, pero en LEB Plata menos todavía. Sin los 1500 espectadores que están viniendo las últimas jornadas al Lydia Valentín, CB Ciudad de Ponferrada en LEB Plata no tiene ningún sentido.

Ésta es una liga que vive de sus pequeños ingresos, de sus pequeños patrocinadores que necesitan su repercusión, de esas taquillas, de las pequeñas ventas de rifas y “merchandising” que se hacen en los partidos… Si quitamos eso y añadimos que deberíamos seguir asumiendo los costes que origina un partido, como el arbitraje y la retransmisión televisiva on-line que también supone un gasto…La LEB Plata no está en el círculo de los derechos televisivos y si no tienes apoyo económico detrás, creo que no tiene absolutamente ningún sentido jugar a puerta cerrada.

P: ¿El club está planificando de cara al futuro o trabajando sobre diferentes escenarios?

DB: El club está trabajando en diferentes escenarios. En el de que se puedan reanudar al menos los entrenamientos presenciales somos más optimistas a que se pueda hacer algo en cantera por encima del primer equipo, de cara a antes del final del curso escolar si es que los niños vuelven antes a clase, claro está.

También manejamos escenarios intermedios en los que en verano se pueda retomar algo parecido a la normalidad y escenarios en los que hasta la temporada 2020-21 no se pueda hacer e incluso asumiendo que tendríamos que empezar con las pautas que nos marque el gobierno.

El club está trabajando para tratar de dar el mejor servicio a sus jugadores y socios en diferentes escenarios.