Club Natación Bierzo Ponferrada solicita la reapertura de las piscinas climatizas de Ponferrada

El Club Natación Bierzo Ponferrada ha solicitado la reapertura de las piscinas climatizas de la capital berciana para que sus deportistas pueden retomar los entrenamientos. Lo han puesto de relieve a través de un comunicado donde resaltan que no entienden por qué las instalaciones siguen cerradas ya que en otros puntos de Castilla y León ya se ha procedido a la reapertura de las piscinas climatizadas. “Algunas decisiones no se pueden entender. Nuestros nadadores se asombran al ver las aglomeraciones en las terrazas y las calles de Ponferrada y se preguntan cómo es posible que las piscinas climatizadas no se abran cuando la ley lo permite e inexplicablemente, el Ayuntamiento no”.

“En el Bierzo no solo tenemos el club de natación con nadadores competitivos, también hay nadadores no competitivos, nadadores máster, otros con problemas de espalda que necesitan nadar, hay personas con necesidad de rehabilitación, gente mayor que necesita nadar para hacer deporte, club de triatlón, salvamento y socorrismo o cursillos de natación, entre otros. Y nadie se explica qué está pasando. Nosotros pedimos la apertura de las piscinas para todos”, apuntan.