Caro: “Estoy feliz de volver a estar en la Ponferradina”

El guardameta de la Deportiva Ponferradina José Antonio Caro, ha analizado la actualidad del equipo berciano, tras la derrota en la primera 1-2 en El Toralín ante el Castellón.

En primer lugar, se ha mostrado encantado de volver al club berciano. “Estoy muy feliz. Tenía muchas ganas de venir aquí. Si me cedían mi deseo era venir al Bierzo. Aquí me siento como en mi casa. A donde se es feliz, se vuelve”.

“Cuando me tuve que marchar la temporada pasada en el mercado invernal a mi club, el Real Valladolid, por la marcha de Lunin al Real Oviedo, me fui feliz y triste a la vez. Era un paso más en mi carrera poder jugar en Primera División, pero también con la tristeza de dejar un equipo donde me volví a sentir jugador e importante. Esta vez estaré toda la temporada aquí. Lo poco que pude jugar en Primera en el Real Valladolid me hizo madurar en lo personal y en lo deportivo”.

También se ha referido a la derrota del equipo en la primera jornada de liga. El andaluz ha querido quitar importancia al tropiezo, ya que los nuevos jugadores te tienen que adaptar al equipo, a los nuevos compañeros y a la competición. “No hay que darle más vueltas a la primera jornada. Estamos ya preparando el partido del domingo ante el Albacete. Será difícil, pero vamos a ir a por los tres puntos”.

En su regreso a la Deportiva Ponferradina coincidirá en el equipo con otro jugador nacido en La Palma del Condado (Huelva), Curro Sánchez, con el que ya coincidió en el Sevilla Atlético. “Nos conocemos desde críos. Hemos compartido muchos momentos y para mí es como un hermano. Es un futbolista top y no tengo dudas de que nos va a dar muchas alegrías. Estoy muy contento de que Curro haya venido”.

La vuelta de jugadores como él y los casos de Pablo Valcarce y Iván Rodríguez quiere decir algo ha reflejado el portero blanquiazul. "Esto demuestra que, a pesar de ser un club humilde, la Ponferradina trabaja muy bien y dice las cosas claras y eso da confianza para querer volver".

El equipo deportivista ya prepara la segunda jornada de LaLiga SmartBank donde los de Jon Pérez Bolo jugarán el domingo a las 18:15 horas en el Carlos Belmonte ante el Albacete. “Estuve un año cedido en el Albacete. Fue una temporada increíble y volver por primera vez al Carlos Belmonte va a ser especial”.

“Hay que afrontar el encuentro en tierras manchegas, como el resto de partidos. Como si de una final se tratara, porque esta categoría exige mucho y todas son finales”.