Bolo: “El Tenerife tiene una plantilla muy completa para poder hacer rotaciones"

El entrenador de la Deportiva Ponferradina, Jon Pérez Bolo, ha analizado la actualidad del equipo berciano en la previa de la séptima jornada de LaLaLiga SmartBank, donde los blanquiazules jugarán este miércoles a las 19.00 horas, en casa, en el estadio El Toralín, ante el CD Tenerife. El arbitraje correrá a cargo de Aitor Gorostegui Fernández-Ortega del colegio vasco.

El míster de los blanquiazules tiene las bajas de Pascanu, Óscar Sielva y Adri Castellano. Cabe reseñar que el defensa central Pascanu sigue en Rumania tras dar positivo por Covid-19. Por su parte, Óscar Sielva y Adri Castellano siguen con problemas físicos. En el lado positivo, Saúl Crepo y José Antonio Ríos Reina ya están recuperados de sus lesiones.

Los bercianos llegan tras no poder jugar el pasado domingo el encuentro ante el Alcorcón. El choque quedó aplazado tras detectarse en las horas previas 4 casos positivos por coronavirus en la escuadra madrileña. “No creo que nos viniera bien y ya veremos cuándo podemos jugarlo, porque el calendario está muy apretado. “Positivo no podemos sacar nada, porque viajamos para no jugar y tampoco pudimos entrenar. Nosotros no hemos jugado el fin de semana y el Tenerife sí. Ellos tienen una plantilla muy completa para poder hacer rotaciones. Nunca sabes si es bueno no haber jugado. Estaremos más descansados, pero igual el parón no nos sienta bien, porque teníamos un plan establecido y lo hemos tenido que variar”.

No se ha mostrado demasiado preocupado por la racha del equipo en casa donde han ganado un partido y perdido dos. “En cada partido salimos a conseguir la victoria, independientemente de lo que haya pasado en el anterior. Después de una derrota quieres resarcirte y ganar, pero lo importante es sumar siempre, no sólo por la clasificación actual, sino por todo lo que falta. La temporada es larga y lo que vas sumando te va acercando al objetivo”.

También se ha referido a la falta de gol del delantero brasileño Yuri, referente en ataque del equipo durante las últimas diez temporadas. Tiene claro que los goles del 'diez' de la Ponfe llegarán. "A mí no me gusta individualizar. Está claro que Yuri es nuestro capitán, nuestro referente, que todos los años hace muchos goles y este año no va a ser diferente y va a hacer muchos. Lo importante al final es que la Ponferradina gane. Está claro que estará más contento si él marca, pero, aparte de hacer goles, a los delanteros les pido otras cosas. No solo va a recaer sobre ellos la responsabilidad de hacer goles porque también se les pide defender y recuperar balones. Al resto del equipo también les pido que hagamos goles, todos tenemos que hacer de todo y aportar”.