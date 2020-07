Bolo: “Tenemos un problema”

El entrenador de la Deportiva, Jon Pérez Bolo, ha reconocido tras la derrota 1-0 ante el Numancia que su equipo vive un mal momento en las últimas jornadas. “Llevamos con un problema bastantes encuentros. Cuando no consigues marcar y te marcan en los minutos finales, está claro que tenemos un problema. Estamos trabajando para poderlo conseguirlo. No sé si es un problema psicológico el que tiene el equipo, pero lo que está claro es que no es normal que encajemos los goles en los últimos minutos de los partidos.

“Hemos tenido ocasiones para poder conseguir la victoria. Especialmente en la primera parte donde hemos tenido ocasiones muy claras. En la segunda mitad la cosa ha estado más igualada, aunque hemos estado bastante bien hasta que de nuevo nos ha entrado el miedo y en la recta final del encuentro nos ha marcado. No hemos tenido capacidad de reacción. No se pueden repetir estos fallos en los últimos minutos. El problema es que nos falta acierto en los últimos metros. Llevamos cuatro jornadas sin marcar y si no haces gol es muy difícil competir en una categoría como esta”.

Ha querido mandar este mensaje a la afición de la Deportiva. “A los aficionados solo les puedo dar las gracias porque siempre nos están apoyando. Es normal que estos momentos estén enfados. Solo les puedo decir que el equipo lo va a dar hasta el final. Todos vamos a trabajar para poder salir de la racha negativa de resultados y que se pueda cumplir el objetivo de la permanencia. A los jugadores no les puede echar nada en cara porque siempre lo intentan. En las buenas el mérito es de todos y en las malas yo soy el responsable, no tengo problema. Aceptó todas las críticas que puedan llegar. Yo soy el primero que quiero que salgan las cosas bien, pero en esta situación asumo que soy el máximo responsable. Voy hacer todo lo posible para que esto pueda cambiar”.

También se refirió sobre el partido del viernes ante el Almería. “Se que es una final y que tenemos que ir a por todas. Hay que ganar el viernes para poder salir de esta pesadilla que estamos viviendo. Hemos dejado pasar muchas jornadas para poder conseguir la permanencia y el viernes nos toca dar el callo ante el Almería. Hay que ganar ya sí o sí”.