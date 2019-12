Bolo: “Va a ser un partido complicado y bonito para vivirlo”

El entrenador de la Ponferradina, Jon Pérez Bolo, ha analizado la actualidad del equipo berciano en la previa de la decimonovena jornada de LaLiga Smartbank (Segunda A).

Los deportivistas juegan este sábado a las 18:00 horas en el estadio El Molinón ante el Sporting de Gijón y el arbitraje correrá a cargo del manchego Isidro Díaz de Mera Escuderos

Cabe reseñar que hay cinco novedades en la convocatoria confeccionada por Bolo. Esas novedades son Isi, Pablo Trigueros, Kaxe, Luis Valcarce y Maxi Villa.

En relación a la jornada del pasado fin de semana se caen de la lista Yac, Saúl, Guille Donoso y Sergio Buenacasa y Carlos Bravo que esta con problemas físicos. También está lesionado el portero Manu García.

El míster ha dejado claro que el Sporting de Gijón va a ser un rival complicado aunque no estén pasando por el mejor momento. "El Molinón es un campo espectacular, con una afición espectacular. Será un partido complicado y bonito para vivirlo. El Sporting es un gran equipo con una gran plantilla. Es un club que siempre ha trabajado bien la cantera y el míster José Alberto está confiando en gente del filial que lo están haciendo bien. Han cambiado de sistemas, pero debemos de pensar en nosotros y poderlos superar este quien este enfrente. El equipo está centrado en mejorar lo que no hace bien. Sabemos los errores que cometemos, pero no podemos dejar de lado las cosas que hacemos bien. Tenemos que seguir siendo un equipo intenso y valiente. Sabemos que el recorrido a realizar es largo. Nosotros intentamos ser siempre los mismos y tener las mismas señas de intensidad. El equipo ha competido en todos los partidos y ha tenido opciones de ganar".

El vasco también se refirió a los 800 aficionados bercianos que tienen previsto desplazarse a Gijón. "La afición siempre nos acompaña, siempre notamos su aliento. Esperemos que nuestra gente esté orgullosa y disfrute con lo que hagamos en el campo".

Convocatoria de la Ponferradina:

1 GIANFRANCO GAZZANIGA

2 SON

3 RÍOS REINA

4 PABLO TRIGUEROS

6 ÓSCAR SIELVA

7 ISI

8 PABLO LARREA

9 KAXE

10 YURI

14 LUIS VALCARCE

15 NACHO GIL

16 FRAN MANZANARA

18 ASIER BENITO

20 PABLO VALCARCE

22 FRANCO RUSSO

24 FULLANA

25 CARO

28 MAXI VILLA