Bolo: “No podemos seguir así. Tenemos que reaccionar ya”

“El penalti ha marcado el partido, pero en el segundo y el tercer gol hemos cometido de nuevo errores importantes. Mi visión es que el encuentro estaba muerto y le hemos dado vida a la UD Las Palamas. No es la primera vez que nos ocurre esto y nos pegamos un tiro en el pie”.

“No creo que el equipo esté cansado, pero los que nos pasa es que acusamos mucho los golpes de una forma terrible y además no somos capaces de reaccionar. No nos hemos parecido a la Ponferradina de otras ocasiones, que es capaz de darle vuelta a la situación. Me voy triste porque no hemos intentado reaccionar en ningún momento. Cuando se comete un error hay que intentar arreglarlo y esta vez no hemos dado la cara”.

El vasco tiene claro que el equipo no puede seguir por este camino porque corre el riesgo de acabar en posiciones de descenso. “No podemos seguir así, porque cada vez queda menos y necesitamos una victoria para poder confirmar la permanencia. Si no ganamos esto se nos va complicar y un día llegaron finales y no queremos eso después de como se ha desarrollado la temporada. Tenemos que recuperar nuestra esencia y el miércoles ante el Lugo en El Toralín tenemos que salir a ganar y a mostrar nuestra mejor cara. No podemos perder nuestra forma de jugar. Ese el es peor error que podemos cometer”.