Bolo: “Hemos conseguido durante muchos minutos dominar el partido”

El entrenador de la Deportiva Ponferradina, Jon Pérez Bolo, ha analizado el empate 1-1 conseguido por su equipo en el Francisco de la Hera de Almendralejo ante el Extremadura. Se ha mostrado satisfecho, aunque ha recalcado que durante muchos minutos dominaron el choque.

"Veníamos a por los tres puntos. Hemos intentado hacer un buen partido en un campo complicado y creo que lo hemos hecho. Hemos conseguido durante muchos minutos dominar el partido. En la primera parte solo nos ha faltado estar más acertados en las jugadas de estrategia. En la segunda parte hemos estado mejor en esas situaciones y hemos podido empatar. Después del 1-1, se ha vuelto loco el partido y cualquiera de los dos equipos ha podido ganar”.

El vasco se ha mostrado contento con el rendimiento de sus futbolistas. “Estoy contento con el trabajo de mis jugadores. Es un punto más, aunque queríamos los tres. Hemos tenido mucha posesión y llegada, pero eso ha sido mérito nuestro, porque enfrente estaba una muy buena escuadra como el Extremadura que venía con mucha confianza y que encima se le ha puesto el choque de cara. No nos hemos venido abajo y al final hemos tenido recompensa para poder sumar el empate. Lo que les pido siempre a mis futbolistas es lo que han hecho, que es seguir jugando de igual manera, independientemente del resultado”.

También se refirió al VAR y a los penaltis señalizados. “Se demuestra que con el VAR se hace justicia, porque no era gol, pero había penalti antes a nuestro favor. El penalti de ellos pudo ser evitable porque fuimos con demasiado ímpetu, aunque me parece que esa jugada venía precedida de una falta a Russo. En ese tipo de situaciones nos falta picardía, porque cuando te hacen una falta, no puedes seguir de pie. De todas formas, estoy contento con el trabajo de Maxi Villa que fue el autor del penalti. Fue con mucho ímpetu, pero de estos errores vamos a aprender”.