Playas para todos… menos para algunos: Alicante retrasa la accesibilidad hasta pleno verano

Alicante ha dado comienzo a la temporada de baño de Semana Santa con una importante carencia: los puntos de baño accesible para personas con movilidad reducida continúan cerrados. A pesar de la alta afluencia turística, estas infraestructuras esenciales no estarán operativas hasta el 1 de julio, una situación que genera una clara desigualdad y que afecta tanto a residentes como a visitantes.

La Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica (COCEMFE Alicante) ha denunciado que este retraso vulnera el principio de accesibilidad universal. La entidad recuerda que el Real Decreto 193/2023 obliga a las administraciones a garantizar que las playas sean accesibles en todos sus elementos de uso común, como accesos, aseos o puntos de asistencia, desde el momento en que están abiertas al público.

Una exclusión reiterada

Esta problemática no es un hecho aislado. COCEMFE Alicante ya ha alertado en campañas anteriores sobre la necesidad de adelantar la puesta en marcha de estos servicios. En 2025, la organización ya advirtió sobre la falta de una planificación eficaz y una coordinación de recursos adecuada, una situación que se repite este año y que choca con el modelo de destino turístico accesible e inclusivo que se proyecta.

No se trata de una cuestión económica, sino de voluntad, planificación y compromiso real con la igualdad de oportunidades” Cristina Esclapés Presidenta de COCEMFE Alicante

Playas accesibles en Alicante

La presidenta de COCEMFE Alicante, Cristina Esclapés, ha sido contundente al respecto: "es inaceptable que en una ciudad turística como Alicante, las personas con movilidad reducida tengan que esperar hasta el mes de julio para poder acceder a servicios básicos que deberían estar disponibles desde el inicio de la temporada". Esclapés ha insistido en que la accesibilidad debe ser una condición estructural y no un servicio estacional, y ha añadido que "no se trata de una cuestión económica, sino de voluntad, planificación y compromiso real con la igualdad de oportunidades".

Medidas urgentes y planificación

Ante esta situación, la entidad reclama al Ayuntamiento de Alicante la adopción de medidas urgentes para la apertura inmediata de los puntos de playa accesibles. Además, exige la implementación de una planificación estable y coordinada que garantice que estos servicios estén operativos desde el primer día de la temporada de baño en los próximos años.

Finalmente, COCEMFE subraya la importancia de reforzar los mecanismos de seguimiento de la normativa en materia de accesibilidad. El objetivo es evitar que esta discriminación se repita y avanzar hacia un modelo de ciudad verdaderamente inclusiva, donde todas las personas puedan disfrutar de los espacios públicos en condiciones de igualdad, sin retrasos ni excepciones.