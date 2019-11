Bolo: “La expulsión de Isi ha sido clave”

El entrenador de la Deportiva Ponferradina, Jon Pérez Bolo, ha analizado la derrota de su equipo 2-0 en El Acoraz ante el Huesca. "En la primera parte no estuvimos todo lo bien que me hubiera gustado. En la segunda creo que hemos estado muy bien hasta el minuto 67, pero no logramos empatar. Fue clave la expulsión de Isi porque te quedas con un jugador y empiezas a notar el cansancio. A partir de ahí dominaron más ellos y lo aprovecharon para matar el encuentro. Solo arrancar la segunda no han anulado un gol, el VAR ha dicho que no valía el tanto. Igual me tienen que explicar esa jugada, porque me dicen que es por un brazo, pero con el brazo no se puede marcar y no cuenta para el fuera de juego. Es lo que siempre nos han dicho

Sobre la expulsión de Isi. “No puedo tener ningún reproche para Isi. Nunca voy a reprochar a un jugador por ser intenso. Sabíamos el riesgo que corríamos con Isi con tarjeta y estábamos hablando de cambiarlo, pero justo llegó esa jugada”.