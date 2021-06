CB Bembibre PDM apuesta por el físico de Bionca Dunham en el juego interior

Tras anunciar una línea exterior que combina juventud y talento, CB Bembibre PDM ha centrado sus esfuerzos durante las últimas semanas en conformar un juego interior de garantías para afrontar su décima temporada en Liga Femenina. Con esta premisa llega la octava incorporación, la estadounidense Bionca Dunham, ala-pívot de 188 centímetros de estatura que se estrenará en la Liga Femenina después de no llegar a debutar con el campeón de Eslovenia, el Celje. Ha pasado un año sin jugar por motivos académicos y por un problema familiar relacionado con la Covid-19 que aprovechó para recuperarse totalmente de un leve problema físico.

Pese a ello, la jugadora nacida en Filadelfia hace 22 años es una garantía. Formada deportivamente en Louisville, firmó una buena trayectoria en uno de los programas formativos más importantes de la Liga Universitaria de Estados Unidos (NCAA). Allí, de hecho, coincidió, entre otras, con jugadoras con pasado y presente en la Liga de Estados Unidos (WNBA) como Kylee Shook, Jazmine Jones, Asia Durr o la escolta de Movistar Estudiantes Arica Carter. En su última campaña con las Cardinals, la 2019-2020, promedió más de 6 puntos y más de 4 rebotes en los 31 partidos que disputó (todos como titular) siendo una de las jugadoras más importantes de la institución del estado de Kentucky.

Estos registros, pese a no ser elegida en el Draft de 2020, le sirvieron para firmar por el Celje de Eslovenia con la intención de hacerse con un sitio en el baloncesto profesional europeo. Sin embargo, un problema familiar relacionado con la Covid-19 y la prioridad de su formación académica le impidieron debutar en la competición doméstica del país balcánico y participar en la Liga Adriática (WABA) en su primera experiencia overseas. No obstante, ha seguido trabajando de forma individualizada durante este último año para prepararse a la espera de encontrar una nueva oportunidad en el baloncesto del viejo continente que le llega ahora de la mano de la entidad de la villa del Boeza.

PEPE VÁZQUEZ CONSIDERA “UNA OPORTUNIDAD” ESTA INCORPORACIÓN

Por tanto, CB Bembibre PDM supondrá un desafío para la estadounidense, que deberá volver a la práctica deportiva en un campeonato muy exigente. Asegura, sin embargo, que lo afronta con ganas: “Espero que en mi regreso a la competición aporte ilusión y trabajo duro, ya que requiere una mentalidad positiva y paciente. Este año ha sido estresante porque me encanta estar en la cancha”, confiesa la interior americana, que asegura que no le gusta la inactividad: “Mirar cómo trabajan los demás no es algo que me guste. En este tiempo he podido recuperarme mejor para volver más fuerte”, aclara.

En esa línea se expresa su entrenador, Pepe Vázquez, que se refiere a Dunham como “una jugadora que va a ser importante. El mercado nos ha ofrecido la oportunidad de incorporar a una jugadora formada en una de las universidades más importantes, donde tuvo un rol importante”, explica el técnico gallego, consciente de que la joven jugadora “quiere retomar su carrera deportiva. Podremos ayudar a que pueda retomar ese camino y para nosotros es una oportunidad poder contar con una jugadora con buena formación”, insiste.

UNA JUGADORA QUE DESTACA POR SUS VIRTUDES FÍSICAS Y SU ESFUERZO

Por otro lado, el técnico santiagués destaca de Dunham su físico: “Es una jugadora atlética y grande, aunque con movilidad. Corre bien la pista y puede tirar en un rango de 4/5 metros”, analiza el preparador de la formación rojilla, que añade que “es buena defensora, intensa y con movimientos al poste bajo. Sobre todo, tiene una buena cultura deportiva y unos valores inculcados en cuanto a esfuerzo, disciplina y compañerismo”, resalta.

En sintonía con su entrenador, Dunhan cree que su mayor virtud está en el físico: “Soy una jugadora dominante que destaca por su potencia y velocidad, que disfruta trabajando. Si hay un rebote, puedo correr de un lado al otro de la pista”, argumenta la ala-pívot americana, que admite que “a las jugadoras grandes no les gusta subir el balón. Aprovecho la ventaja”, precisa la nueva interior del cuadro berciano, que asegura compromiso: “Cuando el equipo necesite a alguien para hacer un marcaje específico, ahí estaré”.

Sobre esta nueva experiencia, reconoce Dunham que conoce “poco” de España y Bembibre. “Estoy emocionada y espero que mis compañeras me muestren el entorno dentro y fuera de la cancha”, comenta la nueva jugadora del equipo bembibrense, contenta tras las primeras conversaciones con el cuerpo técnico: “La primera toma de contacto con los técnicos ha sido genial. Nos hemos entendido muy bien, aunque el entrenador todavía está aprendiendo inglés”, bromea la exjugadora de Louisville, emocionada ante esta aventura: “Tengo mucha