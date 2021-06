Ainhoa Lacorzana: esfuerzo y polivalencia para el CB Bembibre PDM

CB Bembibre PDM ha sellado un nuevo fichaje, el cuarto, para la temporada 2021-2022. La jugadora sevillana de 20 años Ainhoa Lacorzana firma por una campaña después de jugar durante las cuatro últimas en Liga Femenina 2 con el Celta Zorka Recalvi y de llegar a debutar en la 2016-2017 y disputar diez partidos en Liga Femenina Endesa en las filas del Gran Canaria siendo aún júnior. De 179 centímetros de estatura, se trata de una exterior polivalente que se desenvuelve principalmente en las posiciones de escolta y de alero, aunque puede ejercer el rol de base.

Precisamente esta polivalencia es una de las virtudes que destaca su nuevo entrenador, Pepe Vázquez, que asegura que “estoy contento de contar con ella. Pese a su juventud, tiene un bagaje importante de experiencias con selecciones de formación y en sus últimos años con el Celta en varias fases de ascenso”, argumenta el preparador gallego, que insiste en la idea de que “es una jugadora joven, con proyección y no exenta de experiencia. Es versátil, pudiendo jugar en todas las posiciones exteriores”, resalta.

Por su parte, la nueva jugadora del conjunto berciano se muestra ambiciosa: “Me defino por mi hambre de competición. Me gustan los retos y entrenar”, precisa la escolta andaluza, que añade que “la palabra con la que más me identifico e identifican es la polivalencia. Mi principal virtud es que no tengo un rol definido y soy capaz de hacer varias cosas gracias a la capacidad física que tengo”, ratifica.

UNA GRAN TRAYECTORIA EN SELECCIONES DE FORMACIÓN

Tras empezar a jugar al baloncesto en el C.D. Careba de su Sevilla natal, la nueva jugadora del CB Bembibre PDM pasó por Conquero y Gran Canaria antes de firmar por el Celta Zorka Recalvi en 2017. Debutó en la máxima categoría con 16 años en el conjunto insular y a continuación, con el descenso del cuadro isleño a Liga Femenina 2, cambió de aires para ser una jugadora importante a las órdenes de Cristina Cantero en el equipo olívico, donde coincidió durante tres campañas con la exjugadora rojilla Itziar Germán y ha disputado varias fases de ascenso. En la última temporada, pese a unos problemas físicos por los que tuvo que ser intervenida quirúrgicamente, disputó 17 partidos de fase regular y dos más de la Fase de Ascenso de Leganés con una media de más de 17 minutos por partido. Sumó más de 4 puntos por encuentro.

Internacional en categorías de formación, en 2016 disputó el Mundial de la categoría U17. Ese mismo año fue campeona de Europa con la U16, siendo, además, incluida en el quinteto ideal del certamen y referente del combinado dirigido por Mario López. Al año siguiente, en 2017, disputó el Europeo U18 y en 2018 repitió categoría para colgarse la medalla de plata después de caer en la final frente a Alemania. Compartió generación, aparte de Raquel Carrera, principal estrella emergente del baloncesto femenino español, con Alba Prieto, del Durán Maquinaria Ensino; la recientemente drafteada Aina Ayuso; Helena Pueyo, subcampeona de la Liga Universitaria de Estados Unidos (NCAA) con Arizona; o Andrea Hernangómez, hija de la mítica Wonny Geuer y hermana de Willy y Juancho.

AINHOA LACORZANA: “NO DUDÉ QUE SERÍA LA MEJOR OPCIÓN”

Sobre su nuevo equipo, afirma la exjugadora de Celta que “es un club dispuesto a dar oportunidades a jugadoras jóvenes. Una vez terminada la última temporada, supe que necesitaba un cambio”, recuerda la exterior andaluza, que no quiere, eso sí, hablar de regreso a la Liga Femenina Endesa: “Debuté cuando tenía 16 años, pero era una niña que apenas le dio importancia a ese hecho. Estos cuatro años en Vigo me han servido para madurar, para asentarme en Liga Femenina 2 y ahora, después de mucho trabajo, tener la ilusión y las ganas de cumplir mi sueño. Al principio no estaba muy convencida de dar el paso a la Liga Femenina Endesa, pero una vez me presentaron el proyecto que tenían tanto para mí como para el equipo, no dudé que sería la mejor opción”, razona.

Por su parte, Pepe Vázquez considera que la nueva jugadora de su equipo “tiene una buena oportunidad con este salto de categoría para demostrar que puede ser importante en la Liga Femenina. Tiene una gran ilusión, ganas de trabajar y progresar”, especifica el adiestrador de Santiago de Compostela, consciente de la importancia que tiene su gestión de la plantilla: “Sabe que aquí todas las jugadoras tienen oportunidades. Está concienciada de que es un reto para ella y de que tiene que trabajar”, puntualiza el técnico gallego, que espera una buena respuesta de la exterior sevillana: “Estoy seguro de que va a poner todo el esfuerzo para intentar que sea un buen año para ella y para el equipo”.

Manu Marquez