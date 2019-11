Bolo: “Isi es jugador de la Deportiva Ponferradina”

El entrenador de la Ponferradina, Jon Pérez Bolo, ha analizado la actualidad del equipo berciano en la previa de la decimosexta jornada de LaLiga Smartbank (Segunda A).

Los deportivistas juegan este domingo a las 12:00 horas en el estadio El Toralín de Ponferrada ante el Rayo Girona y el arbitraje correrá a cargo del vasco Jon Ander González Esteban.

El míster de los blanquiazules se ha referido en primer lugar a la situación de Isi que esta semana recibió una forma del Rayo Vallecano para recalar en la escuadra madrileña. “Isi es cien por cien jugador de la Ponferradina. Si no pasa nada raro, el domingo estará en el once. Es un jugador que tiene la cabeza muy bien amueblada, sabe dónde está y lo que quiere. Hasta donde yo sé, el martes el Rayo habló con la Deportiva y no ha habido nada más. Tanto ellos como nosotros lo tenemos claro, pero no sabemos lo que pude pasar en el futuro. Son cosas del fútbol y es algo normal que se fijen en él. Eso quiero decir que estamos haciendo bien las cosas. El que quiera hacerse con los servicios de algún jugador de la Deportiva tendrá que convencer al jugador y pagar la cláusula. De todas formas esta semana he hablado con Isi. Él ha estado como siempre disfrutando del momento y trabajando. No creo que esto le pueda influir. Estas cosas también nos hacen crecer a todos”.

En cuanto lo meramente deportivo ha recalcado que el Girona va ser un difícil rival para superar a pesar de que no podrán contar con el delantero Stuani, jugador clave para los catalanes. “El Girona tiene una plantilla muy buena para suplir las bajas y el jugador que salga querrá reivindicarse. Nos vamos a enfrentar a un gran rival que está en un momento muy bueno. Nosotros vamos a intentar demostrar que también somos un gran equipo y que los tres puntos se queden en El Toralín".

Por su parte, la Ponferrada tiene la única baja de Yac que esta con su selección, la de Níger. "Están todos los jugadores disponibles una semana más, excepto Yac que está con su selección. Yuri está al cien por cien".

Se prevé que Pablo Trigueros ocupe el puesto de Yac.