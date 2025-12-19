COPE
Marta Peñín desvela en el Museo del Bierzo (León) la historia jamás contada de lo que hay detrás de un desfile de moda

La fotógrafa expone el 'caos ordenado' del backstage de la Semana de la Moda de Ponferrada, un relato inmersivo de lo que nadie ve antes de que comience el desfile

Marta Peñín desvela en el Museo del Bierzo (León) la historia jamás contada de la pasarela de moda
Jacobo Casas


Jacobo CasasRedacción COPE Bierzo

Ponferrada - Publicado el

1 min lectura9:48 min escucha

