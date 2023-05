Virólogo García Sastre: "la próxima pandemia será de gripe"

El virólogo Adolfo García Sastre ha advertido este jueves de que la próxima pandemia mundial que padezcamos "será de gripe y la cooperación internacional será determinante para contenerla".



En su intervención en el XLII Congreso de la Sociedad Castellano, Leonesa y Cántabra de Neumología, que se celebra hoy en Burgos, el virólogo burgalés afincado en Nueva York, ha apuntado a la variante H5 del virus como la más extendida, la que más diversidad ha mostrado y que más aumenta el riesgo de contagio en humanos, aunque "no quiere decir que sea la que desate la pandemia".



En la sesión de apertura del congreso, García Sastre ha expresado el peligro de pandemia si el virus H5 pasa a la cabaña porcina, porque ya ha infectado varias especies de mamíferos, cuando el virus de la gripe suele tener su origen entre las aves.



En su opinión, es difícil predecir cuándo habrá una próxima pandemia, aunque lo que parece lógico es pensar en que no será en uno o dos años, sino en un horizonte más cercano a 50 años.



El profesor del Instituto de patógenos del Hospital Monte Sinaí de Nueva York ha asegurado que sigue trabajando en una vacuna universal para la gripe, aunque "es complicado porque no se puede producir y distribuir masivamente hasta que se manifiesta la variante infecciosa".



En todo caso, ha estimado que la vacunación y el uso de mascarillas frente a la covid, ha reducido de forma notable la incidencia de la gripe en la última campaña, aunque ha incidido en que él se sigue vacunando porque disminuye el riesgo de padecer una enfermedad severa.



Para García Sastre, la pandemia de la covid ha enseñado que la prevención es necesaria, aunque a veces choca con los políticos que gestionan los recursos públicos.



En este sentido, ha insistido en que la cooperación entre los países es esencialpara contener una nueva potencial pandemia, pese al problema que supone "la desconfianza entre los dirigentes mundiales".



El científico ha considerado "terminada la pandemia covid" aunque ha advertido de que sigue matando a mucha gente en el mundo, y hay todavía aspectos del virus COVID-19 que se desconocen, como el alcance y variabilidad del llamado covid persistente.