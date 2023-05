Suárez-Quiñones asegura que la implantación de parques eólicos responde a criterios técnicos y no políticos"

El consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones, aseguró hoy en San Zadornil (Burgos) que la implantación de parques eólicos responde a criterios técnicos y que “caben pocas decisiones políticas”. Así lo afirmó durante su visita la Casa del Parque Natural Montes Obarenes-San Zadornil ‘La Metrópoli Verde’, con motivo del Día Europeo de los Parques Naturales.

En este sentido, Suárez-Quiñones manifestó que “el compromiso con las energías renovables tiene que ser de todos” porque, recordó, es “un compromiso de Europa”. “Una descarbonización que avanza con unos calendarios muy exigentes”, advirtió, al tiempo que apuntó que en el año 2.050 Europa tiene que estar carbonizada y, por tanto, “tenemos todos que cumplir con el plan de energía y clima y, en consecuencia, avanzar en las energías renovables”.

Sin embargo, el consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio apeló a la necesidad de “hacerlo con responsabilidad, con criterio” y que “hay que hacerlo protegiendo todos los bienes jurídicos, no solo el bien de las energías renovables, sino el bien de la agricultura, del paisaje, del territorio de los espacios naturales”.

“En ese equilibrio que hay que buscar caben pocas decisiones políticas”, aseveró, al tiempo que precisó que “son decisiones técnicas”. En este punto, quiso hacer la diferenciación de que la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) de los parques fotovoltaicos solares o eólicos de más de 50 megavatios no es una competencia de la Junta de Castilla y León sino del Gobierno de España.

Mientras que, explicó, “los parques más pequeños que son los de 50 o menos megavatios, es la Junta quien gestiona la delegación del patrimonio ambiental y la autorización sustantiva y lógicamente lleva la tramitación bajo el principio de legalidad y respeto técnico a los funcionarios que elaboran los informes”.

“No se pone un parque o se quita porque el consejero, la Junta o el director general diga que se ponga o se quite sino que proceda o no proceda porque cumple los requisitos legales y porque los informes técnicos son correctos o no lo son”, subrayó el consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones.

480.000 euros de inversión

Por otro lado, el responsable autonómico recordó que la Casa del Parque Natural Montes Obarenes-San Zadornil ‘La Metrópoli Verde’ fue rehabilitada recientemente, tras una inversión de 480.000 euros y para la que está pendiente una segunda fase de acondicionamiento de un albergue para turismo de naturaleza, cuyas obras están estimadas en 495.000 euros.

El 24 de mayo se celebra la creación de los primeros parques nacionales en Europa, un conjunto de nueve parques declarados en Suecia en 1909. Castilla y León cuenta actualmente con 33 espacios naturales protegidos y la Junta avanza en el proceso para declarar uno más, el Parque Natural Sierra del Moncayo.

Desde octubre del año pasado se están celebrando reuniones participativas en diferentes municipios del territorio para debatir el documento que dará forma al futuro Parque Natural. Hoy en día, el borrador del documento del Plan de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN) se encuentra “muy avanzado”, dijo, ya está finalizado el Inventario, el Diagnóstico y la Zonificación (previamente consensuada), y va a iniciarse una nueva ronda de participación para debatir y concluir la parte dispositiva del PORN, la que enmarca normativamente los distintos usos en el espacio.

Castilla y León, con sus 94.224 kilómetros cuadrados y el 18,62 por ciento del territorio español, es la Comunidad más extensa de España y una de las más amplias de las habitadas en la Unión Europea. Cuenta con 33 espacios naturales protegidos, ocupando el 8,7 por ciento de la superficie de la Comunidad: dos parques nacionales, dos parques regionales, catorce parques naturales, cinco reservas naturales, ocho monumentos naturales y dos paisajes protegidos.