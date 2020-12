La portavoz del Grupo Municipal Popular del Ayuntamiento de Burgos, Carolina Blasco, solicita al alcalde de la ciudad, Daniel de la Rosa prudencia y autoexigencia para "no tirar por la borda los buenos propósitos de la evolución epidemiológica", en relación a la apertura desde mañana de las instalaciones municipales.

De esta forma pidió al primer edil que "ponga freno a su tendencia natural a dar buenas noticias y no lance rápidamente campanas al vuelo, y analice con detalle la decisión de abrir las instalaciones municipales", que a propuesta de la Administración regional se vio obligado a cerrar. En un comunicado emitido por el partido, Blasco señaló que en los próximos días se podrá comprobar que las medidas extraordinarias adoptadas por la autoridad sanitaria regional para Burgos capital están dando resultados y que muy probablemente reducirán la incidencia acumulada de contagios en la ciudad de forma significativa.

Sin embargo, añadió que no por ello se puede "perder de vista" que la ciudad seguirá en el nivel 4 de alerta según los indicadores epidemiológicos y sanitarios establecidos el pasado 21 de octubre por el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, y que por tanto hay que seguir extremando precauciones.

"Esta situación supone todavía un riesgo muy alto o extremo de contagio, transmisión comunitaria no controlada y sostenida que excede de la capacidad de respuesta del sistema sanitario", recordó. Por ello, hacen esta solicitud al alcalde, indicando que no parece prudente proceder a la apertura de estas instalaciones hasta que la incidencia acumulada sea inferior a los 400 casos en los últimos 14 días o los 200 en la última semana, en la línea de lo consensuado por las autoridades sanitarias, y piden al regidor municipal que no se precipite en su decisión, teniendo en cuenta que en ésta “deben primar la salud de los burgaleses y no el espíritu navideño que sabemos que le turba”.

En este punto, la portavoz del Grupo Municipal Popular explicó que en este momento, si hay que dar prioridad a la recuperación de actividades, esas deben ser las que desarrolla el sector privado. “No siempre es todo o nada”, sostuvo antes de añadir que "si hay que minimizar posibles focos de contagio, los espacios municipales deben ser más exigentes y los que en todo caso deben permanecer cerrados hasta que no se den las condiciones óptimas, primando en todo caso los espacios abiertos a los cerrados y las bibliotecas, ámbitos en los que no se concurre en la prestación de servicios con el sector privado".

Blasco recordó también que solo la insistencia del Partido Popular llevó a De la Rosa a cerrar las instalaciones municipales para tratar de frenar la cifra de contagios en la ciudad y lamentó que lo hiciera “tarde y tras esconderse durante días tras la Junta y los grupos de la oposición”.

La portavoz municipal popular sigue insistiendo en la necesaria complementación de las medidas impuestas por las autoridades sanitarias con la implantación de nuevas acciones en el ámbito municipal y reiteró la trascendencia de que el Ayuntamiento afronte, por ejemplo, pruebas de antígenos para sus trabajadores de una forma periódica y cuanto antes, así como el análisis de las aguas residuales de las instalaciones municipales para tener indicadores ciertos de si en algún momento se convierten en centros de contagio.

Con el propósito de evitar futuras situaciones, la portavoz del Grupo Municipal Popular animó a De la Rosa a hacer autocrítica y a dar más importancia al segundo plan de crisis y reactivación que a la presentación del programa de las fiestas navideñas.

“De la Rosa debiera estar ya trabajando en medidas preventivas de cara la posibilidad de una tercera ola de la COVID-19 en la ciudad tras las fiestas navideñas, en vez de dedicarse a hablar por teléfono con los Reyes Magos, que mucho me temo que no le van a resolver los problemas”, concluyó.