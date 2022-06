Socibur convoca una manifestación contra la falta de inversiones en Burgos

La Asociación Sociedad Civil Burgalesa (Socibur) ha convocado una manifestación para este próximo sábado (11 de junio) como respuesta a lo que consideran una prolongada y reiterada falta de inversiones en infraestructuras dentro de la provincia.



La manifestación reivindicará la reapertura total del Tren Directo (Madrid-Aranda-Burgos) en el menor tiempo posible, la finalización de los tramos de las autovías de Aguilar (A-73), la de Logroño (A-12) y la del Duero (A-11), al igual que el inicio de la línea de AVE de Burgos al País Vasco.



El presidente de Socibur, Rafael Medina, ha pedido al Gobierno de España que no esté "tan pendiente de la agenda del rey, que se ha esgrimido como pretexto para retrasar la llegada del AVE a Burgos, y que se ponga por fin en servicio".



Para Rafael Medina, es el momento de que la sociedad civil exprese en la calle su descontento por el maltrato que recibe esta provincia, plasmado en los Presupuestos Generales del Estado, y su "intolerable proceso de aislamiento" a costa de otras provincias y regiones constantemente favorecidas.



La pancarta principal no llevará el logotipo de la asociación y no quieren que ningún representante político esté en la cabecera, pero animan a participar a "todos los ciudadanos que se quejan en privado".



La manifestación, con el lema de "Exigimos futuro para Burgos", partirá a las 20:30 de este próximo sábado desde la Plaza del Cid, con un recorrido que parará ante la Subdelegación del Gobierno para entregar un escrito, y terminará con la lectura de un manifiesto en la Plaza del Rey San Fernando, frente a la catedral.