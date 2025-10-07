Ratios más bajos de alumnos, una educación más cercana y la identidad de sus valores: el 34% de las familias de Burgos eligen Escuelas Católicas

Escuelas Católicas junto a los damnificados por la DANA activa una campaña de solidaridad 'Escuelas en pie'

Más de uno de cada tres niños y niñas de la provincia de Burgos estudia en alguno de los 29 centros de Escuelas Católicas. En total, 18.926 alumnos que representan el 34 % del alumnado provincial, una cifra por encima de la media autonómica (27 %).

Los responsables de la organización han presentado el inicio del curso escolar 2025-2026 en el Colegio Niño Jesús de Burgos, donde Faustino Díez, delegado provincial y director del centro, ha subrayado la confianza de las familias en un modelo educativo “libre, plural y con identidad propia”. En la provincia, estos colegios cuentan con 853 unidades educativas y un equipo de 1.698 profesionales.

Formación integral desde los 0 años

Las Escuelas Católicas ofrecen una enseñanza completa, desde la educación infantil hasta el bachillerato, pasando por la formación profesional. El secretario autonómico adjunto, Leandro Roldán, ha destacado la consolidación de la gratuidad del primer ciclo de Infantil (0-3 años), que ya beneficia a unas 600 familias burgalesas. Una medida que, según la organización, refuerza la libertad de elección de los padres, garantiza la equidad y favorece ratios más bajas y una atención personalizada.

En el ámbito de la Formación Profesional (FP), siete centros burgaleses ofertan ciclos formativos en los que se han matriculado 2.831 alumnos, con una elevada inserción laboral gracias a la colaboración con las empresas del entorno.

Retos pendientes

Pese a los avances, Escuelas Católicas recuerda que quedan asuntos por resolver para asegurar la calidad y la equidad del sistema en Castilla y León. Entre ellos, la concertación del Bachillerato, la ampliación de la oferta de FP concertada, el incremento de la financiación para otros gastos y la extensión de la gratuidad de Infantil a más centros.

La organización defiende un modelo educativo que combine innovación y valores, y que se adapte a los desafíos actuales: inteligencia artificial, tecnología educativa o cambio climático, en entornos “seguros, inclusivos y emocionalmente saludables”.