A prisión el osteópata investigado por abusos sexuales al menos a seis de sus clientas en Villarcayo (Burgos)

El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 1 de Villarcayo (Burgos) ha ordenado la prisión provisional comunicada y sin fianza del hombre investigado por supuestos abusos sexuales a al menos seis mujeres que acudieron a la consulta de osteopatía que tenía en su propio domicilio o a las clases de yoga que impartía como contratado por distintos ayuntamientos próximos a su lugar de residencia.

Tras tomarle declaración esta mañana, la jueza aprecia indicios de la comisión de un delito de abusos sexuales previsto en el artículo 181.4 Código Penal y de cinco delitos de abusos sexuales previstos en el artículo 181.1 del Código Penal, según informaron fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL).

La jueza tiene en cuenta la gravedad de los delitos por los que le investiga y la pena que llevan aparejada en caso de condena, así como el riesgo de fuga del investigado por su falta de arraigo laboral y familiar. En el caso de que el investigado fuera puesto en libertad provisional en cualquier momento de la instrucción de la presente causa, se acuerda la prohibición de que pueda residir ni acudir a la localidad de la provincia de Burgos en la que ahora tiene fijada su residencia, así como la prohibición de aproximación a menos de 500 metros y comunicación con todas las denunciantes.

Agentes de la Guardia Civil detuvieron ayer tarde al hombre investigado por supuestamente cometer abusos sexuales contra varias mujeres que acudían a la consulta de osteopatía que tenía en su propio domicilio o a las clases de yoga que impartía como contratado por distintos ayuntamientos próximos a su lugar de residencia. Un arresto que se produjo después que el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 1 de Villarcayo (Burgos) ordenara el jueves su detención.

El sospechoso ya fue arrestado en febrero tras ser denunciado por una mujer que relató los tocamientos de contenido sexual que sufrió en una sesión de masaje con fines terapéuticos. Tras prestar declaración, el hombre quedó en libertad investigado en una causa por abuso sexual.

Fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL) apuntaron hoy que la investigación desarrollada durante estos meses ha revelado la existencia de al menos ocho posibles víctimas y la entidad de los abusos que pudieron sufrir.

Por tal motivo, la magistrada instructora, que recientemente había autorizado una entrada y registro en el domicilio del investigado, ordenó este jueves su detención por los indicios existentes contra él como supuesto autor de un delito de abusos sexuales previsto en el artículo 181.4 Código Penal y castigado con la pena de prisión de cuatro a diez años, así como de seis delitos de abusos sexuales previstos en el artículo 181.1 del Código Penal y castigados con la pena de prisión de uno a tres años.

Tras su detención, fue puesto a disposición judicial para volver a tomarle declaración en relación a los nuevos hechos conocidos y se convocó una comparecencia para decidir si ingresa en prisión o no, o si se acuerdan otras medidas cautelares. El Juzgado no descarta la existencia de más víctimas que por miedo o desconocimiento no hayan denunciado.