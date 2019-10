¿Preguntarías a una ministra, ante 700 compañeros de trabajo, por qué siguen cobrando estando en funciones?

La ministra de Industria, Comercio y Turismo en funciones, Reyes Maroto, quien ha participado hoy en una jornada de trabajo que Campofrío está celebrando en el Auditorio Forum Evolución de Burgos con todos sus trabajadores, ha tenido que responder hoy a la pregunta que quizás muchos españoles se estén haciendo y que, ahsta ahora, nadie se había hecho en público a una ministra del Gobierno de España.

Tras finalizar su intervención ante el auditorio, en donde no ha faltado la referencia al incendio que arrasó la antigua fábrica en 2014, sin estar previsto, se ha ofrecido a responder cualquier duda de los trabajadores. Nadie se atrevía a romper el hielo hasta que uno de los 800 trabajadores se puso en pie y preguntó: "¿Qué le parece seguir cobrando si desde las pasadas elecciones no han hecho nada?" Una pregunta directa a la que la ministra respondió así: "los políticos en funciones, y en la actualidad después de tres citas electorales, trabajan "mucho y muy duro”. "Si tuviera que decir cuánto trabajo y gano, yo he perdido dinero estando en la política, como mucha gente”.

Así, repitió a los cerca de 700 trabajadores de Campofrío que asistieron a la jornada de formación que “hay mucho trabajo dentro” y les animó a que visiten y asistan a alguna sesión tanto de la Cámara Alta como de la Cámara Baja e, incluso, del Ayuntamiento de Burgos para que puedan comprobarlo ‘in situ’.

“Trabajamos mucho, y muy duro, y si tuviera que en mi persona decir cuánto trabajo y gano, yo he perdido dinero estando en la política, como mucha gente”, declaró. “Y lo digo de verdad”, agregó ante el revuelo que despertó tanto la pregunta como la respuesta. Así, la responsable ministerial justificó su dedicación a la política asegurando que “lo hago porque creemos que la política y los políticos tenemos que estar al servicio de la gente; es mi manera de entender la política: estando cerca de la gente”. Asimismo, Maroto trasladó un mensaje de tranquilidad y dijo: “Podéis estar tranquilos porque hay mucha gente honesta que trabaja mucho y se gana bien su sueldo”.