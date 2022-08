La Plataforma por el Directo Burgos-Aranda-Madrid exige a la Junta defender la línea de pasajeros

La Plataforma que defiende el ferrocarril directo Madrid-Burgos ha criticado al presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco por pedir la apertura de la línea de ferrocarril Madrid-Burgos exclusivamente para tráfico de mercancías y ha exigido a través de un comunicado que el gobierno regional se retracte de estas declaraciones y defienda también una línea para pasajeros.



La plataforma no sólo critica a Mañueco sino también a otros cargos políticos del Partido Popular que han hecho declaraciones recientemente en el mismo sentido, como al senador burgalés Javier Lacalle, que justificó la imposibilidad de explotar la línea Madrid-Aranda-Burgos para pasajeros una vez puesto en marcha el AVE alegando que s emermaría la demanda y manifestó que los arandinos se pueden trasladar a Madrid en autobús "de forma muy competitiva".



Asimismo ha recordado que en julio el procurador en Cortes del PP Emilio Berzosa presentó una proposición no de ley para pedir la apertura "para mercancías".



Para la Plataforma por el Ferrocarril estas declaraciones evidencian “el nulo interés y la falta de atención que les merece al PP de castilla y león los ciudadanos de su comunidad”.



Este colectivo ha tachado de “hecho grave” el que casi la totalidad de las estaciones de la línea se hayan ido demoliendo quedando actualmente apenas tres en pie. Igulamente critica que la Junta no propuso al Estado la inclusión de esta línea al Corredor Atlántico para que pudiera tener un servicio de pasajeros, ni tampoco al European Freight Corridor que también lo posibilita "y cuenta con financiación Europea más que sobrada”, ha señalado en el comunicado.



Para la plataforma, evidencia “no que los arandinos y ribereños no quieran tren, sino que son sus gobernantes quienes les privan su derecho a tenerlo y que la falta de interés por esta infraestructura propicia el robo sistemático de los fondos del mantenimiento de la línea en la misma cara de este organismo”.



Por ello insta al gobierno de Castilla y León a retractarse de las declaraciones sobre la apertura de la línea exclusiva para mercancías y se muestre como “lo que siempre ha debido ser y nunca ha sido, como un defensor de los derechos de los ciudadanos".