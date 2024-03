Pilar García de la Granja pregona este sábado la Semana Santa de Burgos: “Oportunidad de renacer"

La periodista burgalesa y colaboradora de COPE, Pilar García de la Granja, será este año la encargada de pronunciar el pregón de la Semana Santa de Burgos. La especialista en información económica en 'Herrera en COPE' y en la 'La Linterna' abrirá la Semana de Pasión este sábado 16 de marzo a las 20.00 horas desde la Catedral de Burgos.

García de la Granja recibió la propuesta a través de una llamada telefónica del vicepresidente del Cabildo, Agustín Burgos Asurmendi. Se considera, de forma jocosa, una de las "mujeres más inconscientes", al haber aceptado ser la pregonera.

En COPE Burgos, ha expresado su emoción y sorpresa ante esta designación y ha destacado la importancia personal que tiene para ella este evento, que la ha marcado desde su infancia. "Para mí la Semana Santa es un momento de reflexión, pero sobre todo de reinventarme", explica, resaltando la oportunidad que brinda esta celebración para el cambio y la renovación personal.

Pilar vuelve a casa

La reconocida periodista expresa su emoción y vértigo ante la oportunidad de compartir su mensaje desde la imponente Catedral de Burgos. "No lo he pensado porque me da un vértigo extraordinario. Yo creo que soy una de las mujeres más inconscientes que probablemente te vayas a cruzar en tu vida y el haber dicho que sí es producto también de esa inconsciencia mía", revela.

Originaria de la localidad burgalesa de Lerma, donde viven sus padres, volverá a "su casa" y pone de manifiesto la conexión que tiene con la ciudad y con uno de sus símbolos gastronómicos. "Bueno, yo no sé si es muy políticamente correcto, pero morcilla. A mí me encanta la morcilla", afirma al ser cuestionada por lo primero que se le viene a la cabeza cuando piensa en Burgos. Además, Pilar García de la Granja comparte la sensación de hogar y la tranquilidad que le inspira la ciudad, lejos de su ajetreado día a día madrileño.

Left4:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

En cuanto al contenido de su pregón, la comunicadora anticipa que compartirá sus experiencias como burgalesa, madre y periodista, tratando de transmitir las emociones y sentimientos que la Semana Santa despierta en ella. "Yo voy a hablar de lo que significa ser burgalesa, ser madre y ser periodista en un periodo muy importante para los cristianos en general, los católicos en particular, como es la Semana Santa", afirma en 'Herrera en COPE en Burgos'.

Left5:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Con esta designación, Pilar García de la Granja se une a una lista selecta de pregoneros de la Semana Santa de Burgos, que destacan por su compromiso con la ciudad y su profundo sentimiento religioso y cultural.

Su labor solidaria

Además de su labor en los medios de comunicación, García de la Granja es conocida por su compromiso con la Fundación Querer, dedicada a las enfermedades raras neurológicas infanto-juveniles, de la que es fundadora y presidenta.

Su motivación personal en este aspecto deriva de la experiencia con su hijo, quien padece una enfermedad rara neurológica. "Efectivamente, a nosotros nos tocó. Nuestro hijo Pepe tiene una de esas enfermedades raras neurológicas, en su caso ultrarrara, porque hay muy poquitos niños en el mundo", comparte la periodista.