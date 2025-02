Lanzan una nueva app para conectar personas y triunfa en los pueblos de Burgos: no es como 'Tinder'

Uno de cada cinco españoles sufre soledad no deseada. Es decir, el 20% de la población. Pero si nos fijamos en el ámbito rural, esta cifra es aún mayor. En los pueblos, la falta de oportunidades para socializar hace que muchas personas, tanto mayores como jóvenes, se sientan aisladas, especialmente en los meses de invierno.

Para dar respuesta a este problema ha nacido 'Cora', una aplicación que busca conectar a los vecinos de los pueblos entre sí y, quién sabe... también corazones.

Vente A Vivir A Un Pueblo 'Cora', la nueva app que busca conectar personas y que triunfa en los pueblos Burgos

Su promotor, Ramón Pradera, tras años recorriendo los pueblos de España, se dio cuenta de que una herramienta así era necesaria. "Ramón, ¿no podrías crear una herramienta para luchar contra la soledad? Es que en los pueblos estamos muy solos", recuerda Ramón Pradera, promotor de esta aplicación. "Me lo dijeron en un sitio, en otro pueblo, en otro... Y dije: 'Oye, pues a lo mejor es verdad que hay que crear algo especial para luchar contra la soledad en los entornos rurales'. Me puse a investigar y descubrí que la soledad no deseada afectaba al 20% de la población. Así que nos pusimos a trabajar en el proyecto de 'Cora'", explica este periodista.

Ricardo Ordóñez



soledad en los pueblos en todas las edades

'Cora' ya está disponible y está pensada para vecinos de cualquier edad. Porque la soledad no es solo cosa de mayores. "Hay muchísimos jóvenes que apuestan por emprender en el mundo rural", explica Pradera. "En estos cinco años en 'Vente a Vivir a un Pueblo' hemos visto a mucha gente joven de 19-24 años, que se está instalando en los pueblos y está encantada, pero que muchas veces les cuesta ampliar su círculo de amistades. No es solo encontrar pareja, es que a veces simplemente hace falta un amigo de su edad con quien compartir cosas", apunta.

Vente A Vivir A Un Pueblo 'Cora', la nueva app que busca conectar personas y que triunfa en los pueblos Burgos

La aplicación se ha presentado oficialmente esta mañana en Castrojeriz, en la víspera de San Valentín, con la presencia de la presentadora de televisión Luján Argüelles. Y el interés ha sido enorme. En apenas tres días, 'Cora' ya cuenta con 1.000 descargas, y se espera que para finales de febrero sean 10.000.

el funcionamiento de la inteligencia artificial

Su funcionamiento es sencillo. "Ahora mismo, la gente entra en 'Venteaviviraunpueblo.com', ve un corazón verde que late y pincha. Ahí empieza el proceso de registro, que es muy fácil e intuitivo, sobre todo pensando en personas mayores a las que a veces les cuesta un poco relacionarse con la tecnología", explica Pradera. "Siguen un proceso guiado y, cuanta más información den, mejor podrá funcionar la inteligencia artificial que hemos desarrollado para encontrar perfiles afines".

Vente A Vivir A Un Pueblo 'Cora', la nueva app que busca conectar personas y que triunfa en los pueblos Burgos

Para dar a conocer la iniciativa, han puesto en marcha la "Cora Van", una furgoneta con la que están recorriendo los pueblos. Hasta ahora, las localidades con más inscripciones han sido Covarrubias y Castrojeriz, dos de sus primeras paradas.

A diferencia de otras plataformas, 'Cora' no es solo una app de citas. Es un espacio para hacer amigos, compartir aficiones y hablar de cualquier tema. Quién sabe, quizá pronto empiecen a surgir historias bonitas de personas que se han encontrado gracias a 'Cora'.