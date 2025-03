La movilidad sostenible es un pilar fundamental en la construcción de ciudades más habitables, saludables y respetuosas con el medio ambiente. En Burgos, según un estudio del Instituto Nacional de Estadística del año 2023 sobre movilidad sostenible en España: el 5% de los trabajadores y estudiantes utiliza la bicicleta de manera habitual, lo que supone unas 4.200 personas.

COPE Multas por moverse en bicicleta: denuncian la trampa de los carriles bici sin conexión en Burgos

Eso sí, la falta de infraestructuras adecuadas y las normativas restrictivas siguen dificultando su uso seguro y eficiente. Eso es lo que cree la Asociación 'Burgos Con Bici', que ha denunciado que numerosos ciclistas están recibiendo sanciones en puntos de la ciudad de Burgos donde no existen conexiones entre tramos de carril bici.

la inseguridad de lanzarse a la carretera

Para que te hagas una idea. Los ciclistas llegan a un punto en el que el carril bici se acaba y no hay manera de continuar, que no sea lanzarse a la carretera, con el riesgo que eso supone para los inexpertos, o bajarse de la bicicleta y continuar la ruta a pie.

El presidente de Burgos con Bici, Pedro Mediavilla, ha solicitado en COPE al Ayuntamiento una interpretación flexible de la ordenanza de movilidad en estas zonas, siempre que los ciclistas circulen con precaución y sin generar peligros para los peatones. "Por ejemplo, a las 8 de la mañana en el puente de Santa María, para conectar la vía ciclista que hay en el Paseo Marceliano Santamaría con la que hay junto al río en avenida de Valladolid o de Palencia. Esa pequeña conexión implica que el ciclista se tenga que bajar de la bicicleta y si no pues está siendo multado", explica Mediavilla que puntualiza que se trata de un lugar amplio en el que "si vas despacio no se genera ningún problema y hay horas en las que no hay peatones".

La Asociación defiende la creación de una red ciclista continua que permita una movilidad segura y sostenible. Denuncian que es muy complicado fomentar el transporte sostenible y a la vez dificultar su uso con sanciones y tramos inconexos.

los barrios más restrictivos de burgos

Según 'Burgos Con Bici', la situación es especialmente restrictiva en el casco histórico y en barrios como Gamonal, Capiscol o los polígonos industriales, donde la falta de infraestructuras obliga a los ciclistas a circular por calles peligrosas. "Las vías rápidas están generando accidentes y lo último que queremos es que haya un problema de inseguridad", relata Pedro Mediavilla.

Además del Puente de Santa María, la Asociación ha identificado otros puntos críticos como la Plaza de Santa María, la Plaza de la Libertad y algunas zonas de Gamonal y Capiscol, donde existen amplias plazas y espacios que, a su juicio, podrían permitir la circulación de bicicletas sin afectar a los peatones.

El gran reto de 'Burgos Con Bici' es poder circular por toda la ciudad en bicicleta de forma segura. "El cierre de la malla es nuestro principal objetivo. Que no haya tramos desconectados y que esas vías ciclistas seguras lleguen a todos los barrios de la ciudad", destaca el presidente de esta asociación, que cree que muchos barrios están "abandonados".

Por el momento, el Ayuntamiento parece haber tomado nota de estas reivindicaciones. Sin embargo, aún no se han concretado medidas específicas ni se han llevado a cabo actuaciones que solucionen de manera efectiva la falta de conexiones en la red ciclista. Mientras, los ciclistas siguen enfrentándose a sanciones y a la inseguridad en algunos tramos clave de la ciudad.